Поскольку это эклектика, то смею предложить статью "Ген гомосексуализма - это миф", как продолжение диспута о врождённости или приобретённости сексуальной ориентации мужчин и женщин. Тут же интересный исторический экскурс по теме Цитата из статьи: "Если дать хороший эмоциональный стимул и потренировать сексуальное влечение к животным, табуретке или чему-то ещё, тогда мы получим новых представителей сексуальных меньшинств? Педофилы и зоофилы тоже относятся к сексуальным меньшинствам? Я знаю, что британские учёные найдут ген чего угодно, даже алкоголизма, религиозного культа или депрессии. Интересно ваше мнение."
таноми52: Если дать хороший эмоциональный стимул и потренировать сексуальное влечение к животным, табуретке или чему-то ещё, тогда мы получим новых представителей сексуальных меньшинств? Педофилы и зоофилы тоже относятся к сексуальным меньшинствам? Я знаю, что британские учёные найдут ген чего угодно, даже алкоголизма, религиозного культа или депрессии. Интересно ваше мнение.
Идет тотальная деградация коллективного запада и им сочувствующих. Повторение Содома и Гоморры. На наших форумах помнится тоже радужный флаг на аватарке кое у кого телепался))
Ваше не интересуюсь не геями, не другими отклонениями от нормы. Но иногда в голове мысли происходят так, совсем небольшое отклонение от нормы. Попробывать в троем, две женщины и я не когда небыло и интереснно как это?)))
Ну посмотри на мой коммент 25, почему я так сказал, потому что увидел тут сплетни. Судя по комментам алекса. На твой коммент посмотрел, экилектика - это разговоры о геях.. Просто хочется больше узнать, что автор имеет в виду, чтобы писать Качественные комментарии.. В чем они выражаются.. А. В сплетнях. Б. В геях. Кто следующий в погоне за качественными комментариями без кухаркиных затов и фоток нашего любимого города?
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