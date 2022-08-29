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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 398 из 399«1...396397398399»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17210
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.22 - 16:24
#5956
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И вот она, эта Ж..па президента, опередила значительно семью, армию и флот, дружелюбие, даже победу в Великой отечественной, а так же матрешек, медведя и русскую душу..
Теперь я понимаю тут этих отпропагандированных твердолобых россиян, которым что в лоб, что по лбу..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17210
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.22 - 16:58
#5957
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Новая мода в России..
Заглядывать в постель и доносить..
Так стукачи заглянули в окно к каким то пацанам, стуканули что они геи, и теперь тем грозит 20 лет за дискредитацию российской армии..
А так же подслушивать чужие разговоры, и сажать..
Мда уж..
Летнее Безумие..
Хотя бы осени бы подождали..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.22 - 17:33
#5958
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Цитата:
111:
Так стукачи заглянули в окно к каким то пацанам

----Всё по помойкам интернета бродишь ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.22 - 17:34
#5959
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Цитата:
111:
По последним данным вопроса ВЦИОМ, кто или что олицетворяет Россию,

----Где ссылка ?? Или ночью приснилось ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17210
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.22 - 17:41
#5960
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Пропаганда терроризма..



Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев удивил невиданной откровенностью. Кремлевский рупор публично признал себя террористом и призвал "сносить" Одессу, Харьков и Николаев.

Причем в числе первых он посоветовал уничтожать Харьков и Одессу – те самые города, которые российские имперцы считают русскоязычными и называют "исконно русскими". Следуя словам Соловьева, защитить русскоязычное население – это "стирать квартал за кварталом". Так выглядит освобождение по-русски.

"Я вообще террорист, я вообще сказал: значит так... Три дня - всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одессы. Если это не будет сделано - сносим квартал за кварталом", - заявил Соловьев.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.22 - 18:03
#5961
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Цитата:
111:
заявил Соловьев.

---Тут один тоже за всех казахстанцев говорит (скажу по секрету - ты ). А Соловьев - отнюдь не весь российский народ .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.22 - 18:08
#5962
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Цитата:
111:

Я и сам критиковал действия властей насчет того же русского языка.Но, посмотрев на русский мир, навязываемый Украине, что нам принесет беды и горе, как то призадумываться начал, а нужен ли нам этот язык вообще..Сейчас просто ни туда ни сюда..-----во сне ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17210
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.22 - 18:12
#5963
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Цитата:
Гога:
Соловьев - отнюдь не весь российский народ .

Он, вся российская оккупационная армия, которая сносит русскоязычные города Украины, ой, то бишь освобождает, накрывая квартал за кварталами Искандерами и Смерчами..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17210
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.22 - 18:14
#5964
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Цитата:
Гога:
Соловьев - отнюдь не весь российский народ .

В вас россиянах, где то там гдубоко в душе сидит свой Соловьев, готовый идти на бойню в Украину и вырезать мирное население..
Иначе бы вы не отправляли своих сыновей убивать за 200 тысяч рублей украинцев..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.22 - 18:19
#5965
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Цитата:
111:
Иначе бы вы

----Ты снова всех обобщаешь .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17210
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.22 - 18:21
#5966
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Цитата:
Гога:
--Ты снова всех обобщаешь .

Хм..
А что, без вашей всеобщей поддержки и рукоплесканий заду Путина, война бы получилась?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.22 - 18:23
#5967
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Вижу горы и долины, Вижу реки и поля. Это русское приволье, Это родина моя. Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это — русская держава, Сколько здесь любимых мест! Вижу пагоды в Шри Ланке И Корею, и Китай… Где бы я ни ехал в танке, Всюду мой любимый край! Вижу речку Амазонку, Крокодилов вижу я… Это русская сторонка, Это родина моя! Недалече пирамиды, Нил течёт — богат водой, Омывает русский берег! Русь моя, горжусь тобой! Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас Как приятно здесь в России Выпить вкусный русский квас! Над Сиднеем солнце всходит. Утконос сопит в пруду. Репродуктор гимн заводит. С русским гимном в день войду! Вот индейцы курят трубку И протягивают мне, Все на свете любят русских, На родной моей земле!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6502
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.22 - 18:29
#5968
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Цитата:
111:
без вашей всеобщей поддержки

----Откуда ты это берешь , что поддержка всеобщая ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17210
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.22 - 18:29
#5969
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Цитата:
Гога:
Все на свете любят русских, На родной моей земле!

Ну теперь любите себя сами и свою, то есть не свою, а ж..пу президента, которая для вас является Родиной тоже сами!
Вы добились того, что вас ненавидят уже во всем мире..
Ах да, талибы, эритрея, и еще три страны какие то..
ЮАР по моему, Сев.Корея..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17210
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.08.22 - 18:31
#5970
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Цитата:
Гога:
что поддержка всеобщая

Так если б не всеобщая, пошли бы ваши сыны убивать мирное население Украинцев?
Если б вы не вылизывали своему президенту, повел бы он вас на войну?
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