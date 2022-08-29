И вот она, эта Ж..па президента, опередила значительно семью, армию и флот, дружелюбие, даже победу в Великой отечественной, а так же матрешек, медведя и русскую душу.. Теперь я понимаю тут этих отпропагандированных твердолобых россиян, которым что в лоб, что по лбу..
Новая мода в России.. Заглядывать в постель и доносить.. Так стукачи заглянули в окно к каким то пацанам, стуканули что они геи, и теперь тем грозит 20 лет за дискредитацию российской армии.. А так же подслушивать чужие разговоры, и сажать.. Мда уж.. Летнее Безумие.. Хотя бы осени бы подождали..
Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев удивил невиданной откровенностью. Кремлевский рупор публично признал себя террористом и призвал "сносить" Одессу, Харьков и Николаев.
Причем в числе первых он посоветовал уничтожать Харьков и Одессу – те самые города, которые российские имперцы считают русскоязычными и называют "исконно русскими". Следуя словам Соловьева, защитить русскоязычное население – это "стирать квартал за кварталом". Так выглядит освобождение по-русски.
"Я вообще террорист, я вообще сказал: значит так... Три дня - всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одессы. Если это не будет сделано - сносим квартал за кварталом", - заявил Соловьев.
Я и сам критиковал действия властей насчет того же русского языка.Но, посмотрев на русский мир, навязываемый Украине, что нам принесет беды и горе, как то призадумываться начал, а нужен ли нам этот язык вообще..Сейчас просто ни туда ни сюда..-----во сне ??
Гога: Соловьев - отнюдь не весь российский народ .
В вас россиянах, где то там гдубоко в душе сидит свой Соловьев, готовый идти на бойню в Украину и вырезать мирное население.. Иначе бы вы не отправляли своих сыновей убивать за 200 тысяч рублей украинцев..
Вижу горы и долины, Вижу реки и поля. Это русское приволье, Это родина моя. Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест. Это — русская держава, Сколько здесь любимых мест! Вижу пагоды в Шри Ланке И Корею, и Китай… Где бы я ни ехал в танке, Всюду мой любимый край! Вижу речку Амазонку, Крокодилов вижу я… Это русская сторонка, Это родина моя! Недалече пирамиды, Нил течёт — богат водой, Омывает русский берег! Русь моя, горжусь тобой! Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас Как приятно здесь в России Выпить вкусный русский квас! Над Сиднеем солнце всходит. Утконос сопит в пруду. Репродуктор гимн заводит. С русским гимном в день войду! Вот индейцы курят трубку И протягивают мне, Все на свете любят русских, На родной моей земле!
Гога: Все на свете любят русских, На родной моей земле!
Ну теперь любите себя сами и свою, то есть не свою, а ж..пу президента, которая для вас является Родиной тоже сами! Вы добились того, что вас ненавидят уже во всем мире.. Ах да, талибы, эритрея, и еще три страны какие то.. ЮАР по моему, Сев.Корея..
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