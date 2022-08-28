Отправлено: - 14:10

В январе-июне 2021 года Казахстан вошёл в топ-3 стран по частоте обращений в Google с просьбами о блокировке контента. С 2014-го по апрель 2022 года в Казахстане заблокировали более 95 тысяч сайтов, из них в одном только 2021 году – 13 200 сайтов