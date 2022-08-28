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≡ За что в Казахстане блокируют сайты и интернет-контент
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44982
За что в Казахстане блокируют сайты и интернет-контент
Отправлено: 28.08.22 - 14:10
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В январе-июне 2021 года Казахстан вошёл в топ-3 стран по частоте обращений в Google с просьбами о блокировке контента. С 2014-го по апрель 2022 года в Казахстане заблокировали более 95 тысяч сайтов, из них в одном только 2021 году – 13 200 сайтов
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17210
За что в Казахстане блокируют сайты и интернет-контент
Отправлено: 29.08.22 - 18:27
#15
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Цитата:
Гога:
Сейчас покритикуй

Критикой пусть занимается газета, а мы в своиз комментариях либо поддерживаем ее, либо нет..
У каждого свое предназначение тут на форуме..
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