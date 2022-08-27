Отправлено: - 15:03

alex_60:

кто черное море вырыл известно. кем был Адам по по национальности тоже. английские ученные доказали. пока непонятно какой народ живет внутри луны, вместе с Незнайкой.

Цитата:Неужто всё это русские как Чингисхан?))