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≡ За что в Казахстане блокируют сайты и интернет-контент
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44981
За что в Казахстане блокируют сайты и интернет-контент
Отправлено: 28.08.22 - 14:10
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В январе-июне 2021 года Казахстан вошёл в топ-3 стран по частоте обращений в Google с просьбами о блокировке контента. С 2014-го по апрель 2022 года в Казахстане заблокировали более 95 тысяч сайтов, из них в одном только 2021 году – 13 200 сайтов
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17193
Re: За что в Казахстане блокируют сайты и интернет-контент
Отправлено: 28.08.22 - 14:10
#1
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Хорошо что хоть не как в России, кто критикует власть, тот дискредитирует армию и кто штрафом, а кто и на зону или на СВО,тупо дают автомат и иди, мочи в сартирах..
У нас еще пока что практически полная свобода слова..
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1442
Re: За что в Казахстане блокируют сайты и интернет-контент
Отправлено: 29.08.22 - 15:37
#2
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Цитата:
111:
У нас еще пока что практически полная свобода слова..

Красота. Можно сутками нести бред сивой кобылы и никто против слова не скажет. Ну разве что пальцем у виска покрутят)))
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8852
За что в Казахстане блокируют сайты и интернет-контент
Отправлено: 29.08.22 - 16:24
#3
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Почему YouTube,позволяет себе безнаказанно крутить мошенническую рекламу,в которой используется используется фото и видеоматериалы президента , Казмунагайгаза,и им за это ничего не бывает?
То есть выходит,что и я у себя в магазине ,могу использовать фото президента в рекламных целях?
Могу ли я например сделать баннер с изображением президента и надписью "Детям квас,папе пивас"?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17193
За что в Казахстане блокируют сайты и интернет-контент
Отправлено: 29.08.22 - 16:56
#4
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Новая мода в России..
Заглядывать в постель и доносить..
Так стукачи заглянули в окно к каким то пацанам, стуканули что они геи, и теперь тем грозит 20 лет за дискредитацию российской армии..
А так же подслушивать чужие разговоры, и сажать..
Мда уж..
Летнее Безумие..
Хотя бы осени бы подождали..
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