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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 2 из 3«123»
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Куратор темы: Маркс
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2555
Форумная эклектика
Отправлено: 27.08.22 - 12:17
#16
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Цитата:
abaika95:
Заснул читая сообщение от тебя

Попил грузинского пиваса
Прилег, чтоб Маркса почитать
Заснул, теперь опять матрасы
То ли сушить, то ли стирать
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25278
Форумная эклектика
Отправлено: 27.08.22 - 13:11
#17
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Цитата:
Маркс:
То ли сушить, то ли стирать

И - стирать, и - сушить... :lol: :lol: ;-)
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2555
Форумная эклектика
Отправлено: 27.08.22 - 14:33
#18
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Цитата:
drakon:
И - стирать, и - сушить...

Тогда так:

Запомни, друг, читая Маркса
Не стоит много есть и пить
Легко заснуть, тогда матрасы
Стирать придется и сушить
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17407
Форумная эклектика
Отправлено: 27.08.22 - 15:04
#19
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да. тема важная конечно.
Нарциссизм в психологии — это преувеличенное мнение о собственном вкладе в общество или группу, иначе известное как чрезмерная самовлюбленность или даже эгоцентризм.
в народе это обозначают как
любовь к стриптизу своей жизни.
врачи говорят, что это очень серьезное заболевание.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6485
Форумная эклектика
Отправлено: 27.08.22 - 15:25
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что это очень серьезное заболевание.

----Хорошо хоть не заразное .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17407
Форумная эклектика
Отправлено: 27.08.22 - 15:59
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
передается по наследству
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17407
Форумная эклектика
Отправлено: 27.08.22 - 16:02
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут такой вопрос.
кто черное море вырыл известно.
кем был Адам по по национальности тоже.
английские ученные доказали.
пока непонятно какой народ живет
внутри луны, вместе с Незнайкой.

[Исправлено: alex_60, 27.08.2022 - 16:03]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17407
Форумная эклектика
Отправлено: 27.08.22 - 16:47
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эклектика да. спору нет.
а что делать с теми у кого крыша едет?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17407
Форумная эклектика
Отправлено: 27.08.22 - 19:05
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пыжится.
как так.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17193
Форумная эклектика
Отправлено: 28.08.22 - 22:24
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что там, с экилект., с экялектикой., блин..
С якилектикой?
Цитата:
alex_60:
врачи говорят, что это очень серьезное заболевание.

Цитата:
Гога:
Хорошо хоть не заразное .

Цитата:
alex_60:
что делать с теми у кого крыша едет?

Цитата:
alex_60:
пыжится. как так.


Это типа болезнь или что?
Давайте тему раскачаем..
Профайл
Д
§ Дед
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
35
Форумная эклектика
Отправлено: 29.08.22 - 14:00
#26
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Цитата:
111:
Давайте тему раскачаем..

Выражение, которое любят использовать ципсошники :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17193
Форумная эклектика
Отправлено: 29.08.22 - 14:16
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дед:
Выражение, которое любят использовать ципсошники

Это кто такие?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12858
Форумная эклектика
Отправлено: 29.08.22 - 15:03
#28
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Цитата:
alex_60:
кто черное море вырыл известно. кем был Адам по по национальности тоже. английские ученные доказали. пока непонятно какой народ живет внутри луны, вместе с Незнайкой.

Неужто всё это русские как Чингисхан?))
георгий данилович Чингисхан
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12858
Форумная эклектика
Отправлено: 29.08.22 - 15:50
#29
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Цитата:
Маркс: Попил грузинского пиваса


Попил грузинского пиваса
Присел, чтоб "маркса" почитать
Но оказалось что "маркс" как простокваша
В жарищу можно и сблевать

Запомни, друг, читая "маркса"
Не стоит думать и страдать
У "маркса" кислая закваска
Способна только вытекать
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1442
Форумная эклектика
Отправлено: 29.08.22 - 16:11
#30
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