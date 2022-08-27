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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 27.08.22 - 12:17
Цитата:
Попил грузинского пиваса
Прилег, чтоб Маркса почитать
Заснул, теперь опять матрасы
То ли сушить, то ли стирать
abaika95:
Заснул читая сообщение от тебя
Заснул читая сообщение от тебя
Попил грузинского пиваса
Прилег, чтоб Маркса почитать
Заснул, теперь опять матрасы
То ли сушить, то ли стирать
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25278
Форумная эклектика
Отправлено: 27.08.22 - 13:11
Цитата:
И - стирать, и - сушить...
Маркс:
То ли сушить, то ли стирать
То ли сушить, то ли стирать
И - стирать, и - сушить...
Форумная эклектика
Отправлено: 27.08.22 - 14:33
Цитата:
Тогда так:
Запомни, друг, читая Маркса
Не стоит много есть и пить
Легко заснуть, тогда матрасы
Стирать придется и сушить
drakon:
И - стирать, и - сушить...
И - стирать, и - сушить...
Тогда так:
Запомни, друг, читая Маркса
Не стоит много есть и пить
Легко заснуть, тогда матрасы
Стирать придется и сушить
Форумная эклектика
Отправлено: 27.08.22 - 15:04
да. тема важная конечно.
Нарциссизм в психологии — это преувеличенное мнение о собственном вкладе в общество или группу, иначе известное как чрезмерная самовлюбленность или даже эгоцентризм.
в народе это обозначают как
любовь к стриптизу своей жизни.
врачи говорят, что это очень серьезное заболевание.
Нарциссизм в психологии — это преувеличенное мнение о собственном вкладе в общество или группу, иначе известное как чрезмерная самовлюбленность или даже эгоцентризм.
в народе это обозначают как
любовь к стриптизу своей жизни.
врачи говорят, что это очень серьезное заболевание.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6485
Форумная эклектика
Отправлено: 27.08.22 - 15:25
Цитата:
----Хорошо хоть не заразное .
alex_60:
что это очень серьезное заболевание.
что это очень серьезное заболевание.
----Хорошо хоть не заразное .
Форумная эклектика
Отправлено: 27.08.22 - 15:59
передается по наследству
Форумная эклектика
Отправлено: 27.08.22 - 16:02
тут такой вопрос.
кто черное море вырыл известно.
кем был Адам по по национальности тоже.
английские ученные доказали.
пока непонятно какой народ живет
внутри луны, вместе с Незнайкой.
[Исправлено: alex_60, 27.08.2022 - 16:03]
кто черное море вырыл известно.
кем был Адам по по национальности тоже.
английские ученные доказали.
пока непонятно какой народ живет
внутри луны, вместе с Незнайкой.
[Исправлено: alex_60, 27.08.2022 - 16:03]
Форумная эклектика
Отправлено: 27.08.22 - 16:47
Эклектика да. спору нет.
а что делать с теми у кого крыша едет?
а что делать с теми у кого крыша едет?
Форумная эклектика
Отправлено: 27.08.22 - 19:05
пыжится.
как так.
как так.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17193
Форумная эклектика
Отправлено: 28.08.22 - 22:24
Ну что там, с экилект., с экялектикой., блин..
С якилектикой?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это типа болезнь или что?
Давайте тему раскачаем..
С якилектикой?
Цитата:
alex_60:
врачи говорят, что это очень серьезное заболевание.
врачи говорят, что это очень серьезное заболевание.
Цитата:
Гога:
Хорошо хоть не заразное .
Хорошо хоть не заразное .
Цитата:
alex_60:
что делать с теми у кого крыша едет?
что делать с теми у кого крыша едет?
Цитата:
alex_60:
пыжится. как так.
пыжится. как так.
Это типа болезнь или что?
Давайте тему раскачаем..
Д
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.05.22
- Сообщений:
- 35
Форумная эклектика
Отправлено: 29.08.22 - 14:00
Цитата:
Выражение, которое любят использовать ципсошники
111:
Давайте тему раскачаем..
Давайте тему раскачаем..
Выражение, которое любят использовать ципсошники
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17193
Форумная эклектика
Отправлено: 29.08.22 - 14:16
Цитата:
Это кто такие?
Дед:
Выражение, которое любят использовать ципсошники
Выражение, которое любят использовать ципсошники
Это кто такие?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12858
Форумная эклектика
Отправлено: 29.08.22 - 15:03
Цитата:
Неужто всё это русские как Чингисхан?))
георгий данилович Чингисхан
alex_60:
кто черное море вырыл известно. кем был Адам по по национальности тоже. английские ученные доказали. пока непонятно какой народ живет внутри луны, вместе с Незнайкой.
кто черное море вырыл известно. кем был Адам по по национальности тоже. английские ученные доказали. пока непонятно какой народ живет внутри луны, вместе с Незнайкой.
Неужто всё это русские как Чингисхан?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12858
Форумная эклектика
Отправлено: 29.08.22 - 15:50
Цитата:
Попил грузинского пиваса
Присел, чтоб "маркса" почитать
Но оказалось что "маркс" как простокваша
В жарищу можно и сблевать
Запомни, друг, читая "маркса"
Не стоит думать и страдать
У "маркса" кислая закваска
Способна только вытекать
Маркс: Попил грузинского пиваса
Попил грузинского пиваса
Присел, чтоб "маркса" почитать
Но оказалось что "маркс" как простокваша
В жарищу можно и сблевать
Запомни, друг, читая "маркса"
Не стоит думать и страдать
У "маркса" кислая закваска
Способна только вытекать
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1442
Форумная эклектика
Отправлено: 29.08.22 - 16:11
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