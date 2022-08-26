Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Украинские события и Казахстан
Украинские события и Казахстан
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44981
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 10:05
Связывать вместе две страны, географически взаимно отдалённые приходится из-за активности в этом вопросе на медийном пространстве. И в первую очередь Украины. Их сайты заполнены беседами с казахстанскими экспертами.
Читать новость
Читать новость
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:39
Цитата:
Таки богатейший был выбор))
Артем Марусич:
Работу я выбрал.
Работу я выбрал.
Таки богатейший был выбор))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 911
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:56
у министра обороны РФ Шойгу, который из-за отсутствия успехов на поле боя оказался в немилости у Путина.
В частности, недавние сообщения независимых российских СМИ, что из-за проблем, с которыми сталкивается Россия в войне против Украины, Шойгу теперь отстранен от российского руководства, а оперативные командующие напрямую информируют президента Путина о ходе войны.Как утверждают в Минобороны Британии, российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, вероятно регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и отсутствующее руководство, поскольку прогресс России остановился.
Как сообщалось, разведка Британии называет умышленной дезинформацией заявление министра обороны РФ о том, что Россия якобы "жест доброй воли" замедлила военную кампанию, чтобы уменьшить количество жертв среди гражданского населения.
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.08.2022 - 13:57]
В частности, недавние сообщения независимых российских СМИ, что из-за проблем, с которыми сталкивается Россия в войне против Украины, Шойгу теперь отстранен от российского руководства, а оперативные командующие напрямую информируют президента Путина о ходе войны.Как утверждают в Минобороны Британии, российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, вероятно регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и отсутствующее руководство, поскольку прогресс России остановился.
Как сообщалось, разведка Британии называет умышленной дезинформацией заявление министра обороны РФ о том, что Россия якобы "жест доброй воли" замедлила военную кампанию, чтобы уменьшить количество жертв среди гражданского населения.
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.08.2022 - 13:57]
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 14:02
Как скучно было бы жить без клоунов...
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2746
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 14:28
Комментарий удален модератором.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1515
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 14:40
Цитата:
Выходит, я общаюсь или с сознательным вруном, или с упёртым русофобом, который даже не собирается вникать в тему и изучать материал.
Ну и какой смысл тогда продолжать обсуждение темы на таких условиях?
[Исправлено: serg kost, 29.08.2022 - 14:46]
юля елиссева: Сначала устроили крупнейшую, после второй мировой бойню, а потом чтобы русскому языку был зеленый свет?Я же специально дал ссылку. Что там написано? "С 1 сентября, 2020 года обучение только на украинском языке."
Выходит, я общаюсь или с сознательным вруном, или с упёртым русофобом, который даже не собирается вникать в тему и изучать материал.
Ну и какой смысл тогда продолжать обсуждение темы на таких условиях?
[Исправлено: serg kost, 29.08.2022 - 14:46]
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 14:45
Цитата:
Ну если после второй Мировой войны не было ни Кореи, ни Вьетнама, ни Югославии, Ни Ирака, Ни Афганистана,ни Сирии, Ни Ливии - тогда конечно Россия агрессор. А коллективный запад белые и пушистые. Эти "эксперты" только Россию замечают. Это вижу, а это ну совсем-совсем не вижу. Или не хочу видеть.
serg kost:
Выходит, я общаюсь или с сознательным вруном, или с упёртым русофобом, который даже не собирается вникать в тему и изучать материал.
Выходит, я общаюсь или с сознательным вруном, или с упёртым русофобом, который даже не собирается вникать в тему и изучать материал.
Ну если после второй Мировой войны не было ни Кореи, ни Вьетнама, ни Югославии, Ни Ирака, Ни Афганистана,ни Сирии, Ни Ливии - тогда конечно Россия агрессор. А коллективный запад белые и пушистые. Эти "эксперты" только Россию замечают. Это вижу, а это ну совсем-совсем не вижу. Или не хочу видеть.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1515
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 14:45
Цитата:
А где в этой схеме Генштаб РФ?
Девочкам из интернета невдомёк, что действиями армий на фронте руководит именно Генштаб.
А у министра обороны больше хозяйственная деятельность. И к руководству боями он не имеет никакого отношения.
Вспомним хотя бы министра-гинеколога в Германии...
[Исправлено: serg kost, 29.08.2022 - 15:25]
ПолиграфЪ Боярышников:
из-за проблем, с которыми сталкивается Россия в войне против Украины, Шойгу теперь отстранен от российского руководства, а оперативные командующие напрямую информируют президента Путина о ходе войны.
из-за проблем, с которыми сталкивается Россия в войне против Украины, Шойгу теперь отстранен от российского руководства, а оперативные командующие напрямую информируют президента Путина о ходе войны.
А где в этой схеме Генштаб РФ?
Девочкам из интернета невдомёк, что действиями армий на фронте руководит именно Генштаб.
А у министра обороны больше хозяйственная деятельность. И к руководству боями он не имеет никакого отношения.
Вспомним хотя бы министра-гинеколога в Германии...
[Исправлено: serg kost, 29.08.2022 - 15:25]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 60
|Зарегистрированные пользователи: 111
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать