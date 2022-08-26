Отправлено: - 14:40

юля елиссева: Сначала устроили крупнейшую, после второй мировой бойню, а потом чтобы русскому языку был зеленый свет?

[Исправлено: serg kost, 29.08.2022 - 14:46]

Цитата:Я же специально дал ссылку. Что там написано? "С 1 сентября, 2020 года обучение только на украинском языке."Выходит, я общаюсь или с сознательным вруном, или с упёртым русофобом, который даже не собирается вникать в тему и изучать материал.Ну и какой смысл тогда продолжать обсуждение темы на таких условиях?