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≡ Украинские события и Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44981
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 10:05
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Связывать вместе две страны, географически взаимно отдалённые приходится из-за активности в этом вопросе на медийном пространстве. И в первую очередь Украины. Их сайты заполнены беседами с казахстанскими экспертами.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1442
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:39
#60
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Цитата:
Артем Марусич:
Работу я выбрал.

Таки богатейший был выбор))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
911
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:56
#61
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у министра обороны РФ Шойгу, который из-за отсутствия успехов на поле боя оказался в немилости у Путина.
В частности, недавние сообщения независимых российских СМИ, что из-за проблем, с которыми сталкивается Россия в войне против Украины, Шойгу теперь отстранен от российского руководства, а оперативные командующие напрямую информируют президента Путина о ходе войны.Как утверждают в Минобороны Британии, российские офицеры и солдаты, имеющие собственный опыт войны, вероятно регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и отсутствующее руководство, поскольку прогресс России остановился.
Как сообщалось, разведка Британии называет умышленной дезинформацией заявление министра обороны РФ о том, что Россия якобы "жест доброй воли" замедлила военную кампанию, чтобы уменьшить количество жертв среди гражданского населения.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.08.2022 - 13:57]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1442
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 14:02
#62
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Как скучно было бы жить без клоунов...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2746
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 14:28
#63
Комментарий удален модератором.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1515
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 14:40
#64
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Цитата:
юля елиссева: Сначала устроили крупнейшую, после второй мировой бойню, а потом чтобы русскому языку был зеленый свет?
Я же специально дал ссылку. Что там написано? "С 1 сентября, 2020 года обучение только на украинском языке."
Выходит, я общаюсь или с сознательным вруном, или с упёртым русофобом, который даже не собирается вникать в тему и изучать материал.
Ну и какой смысл тогда продолжать обсуждение темы на таких условиях?

[Исправлено: serg kost, 29.08.2022 - 14:46]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1442
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 14:45
#65
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Цитата:
serg kost:
Выходит, я общаюсь или с сознательным вруном, или с упёртым русофобом, который даже не собирается вникать в тему и изучать материал.

Ну если после второй Мировой войны не было ни Кореи, ни Вьетнама, ни Югославии, Ни Ирака, Ни Афганистана,ни Сирии, Ни Ливии - тогда конечно Россия агрессор. А коллективный запад белые и пушистые. Эти "эксперты" только Россию замечают. Это вижу, а это ну совсем-совсем не вижу. Или не хочу видеть.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1515
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 14:45
#66
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
из-за проблем, с которыми сталкивается Россия в войне против Украины, Шойгу теперь отстранен от российского руководства, а оперативные командующие напрямую информируют президента Путина о ходе войны.

А где в этой схеме Генштаб РФ?
Девочкам из интернета невдомёк, что действиями армий на фронте руководит именно Генштаб.
А у министра обороны больше хозяйственная деятельность. И к руководству боями он не имеет никакого отношения.
Вспомним хотя бы министра-гинеколога в Германии...

[Исправлено: serg kost, 29.08.2022 - 15:25]
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