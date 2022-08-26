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≡ Украинские события и Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44981
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 10:05
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Связывать вместе две страны, географически взаимно отдалённые приходится из-за активности в этом вопросе на медийном пространстве. И в первую очередь Украины. Их сайты заполнены беседами с казахстанскими экспертами.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2746
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 12:29
#45
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Цитата:
serg kost:
И на кого рассчитана эта гнусная ложь? Вопрос риторический...

48,5+29,7+15,6=93,8% в Харькове тех, кто говорит по-русски. Ибо те же украинцы на востоке Украины давно обрусевшие и все говорят по-русски меж собой. Евреи, тем более, на мое не общаются. Вот и имеем в итоге в Харькове почти 94 % фактических русских. И за это, их видимо надо бомбить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11384
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 12:58
#46
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Скорей всего пани Юля права. Почти всё бандеровцы убежали в Европы. В Польше их много. А гибнут на востоке русские и обрусевшие украинцы. И пока ВС РФ стреляет по наёмникам увы умерают русские. А америка с улыбкой на это смотрит. Увы
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1439
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:15
#47
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Цитата:
Артем Марусич:
Добрый дедушка

Это который с велика падает??)) Какая страна - такой и президент))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2746
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:16
#48
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Цитата:
Vit:
Почти всё бандеровцы убежали в Европы. В Польше их много.

вот бы хоть одного бандеровца живьем увидеть! Что же это за звери такие, кремлевской пропагандой придуманные?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
911
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:18
#49
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Цитата:
юля елиссева:Вот и имеем в итоге в Харькове почти 94 % фактических русских.


Так за Украину воюют и русские и украинцы плечом к плечу! Путин мечется..врёт от бессилия! Пересажал половину генералов и ФСБ! Сталинские репрессии отдыхают!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.08.2022 - 13:19]
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1439
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:19
#50
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Мечтать не вредно! Украина 12 HIMARS поставила армию россии на колени! Россия использовала уже 55% своих боеприпасов.А дальше на подходе Ленд-лиз. Поэтому Медведев пытается запугивать от бессилия перед Украиной ядерной дубинкой..зная что ответка прилетит мгновенно!

:lol: :lol: :lol: :lol:
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1515
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:22
#51
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Цитата:
юля елиссева:
То есть все, кто говорит на русском языке, по национальности русские на Украине? А русскоговорящие евреи, узбеки, немцы, казахи и другие нации в Казахстане тоже русские?!
Напомню тему разговора: Цитата:
юля елиссева:
Харьков, в котором 90% русских?

И что там про ликвидацию русского языка во всех без исключения школах Украины?
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1439
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:22
#52
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Цитата:
bgb:
Вот поэтому подавляющее большинство казахстанцев топят за Украину!

Откуда данные? Судя по форумам Нашей газеты - таких поддержанцев подавляющее меньшинство ;-)
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1439
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:24
#53
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Цитата:
юля елиссева:
Поэтому надо было сровнять с землей Мариуполь, в котором 80% жителей русские? Поэтому надо до сих пор бомбить Харьков, в котором 90% русских?

Это тебе Люся Карамелька по укроящику сказала? Или Радио Азаттык? :lol: :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
911
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:26
#54
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Цитата:
юля елиссева:вот бы хоть одного бандеровца живьем увидеть! Что же это за звери такие, кремлевской пропагандой придуманные?


Россия вывела войска с Карабаха и отправляет на Украину. Некому воевать. С Казахстана с Байконура сняли войска решили отправить но все пошли в отказ, вплоть до увольнения. Вооружение тянут уже с Владивостока за тысячи километров потому что нечем уже воевать...

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.08.2022 - 13:28]
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1439
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:26
#55
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Так за Украину воюют и русские и украинцы плечом к плечу! Путин мечется..врёт от бессилия! Пересажал половину генералов и ФСБ! Сталинские репрессии отдыхают!

:lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1439
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:29
#56
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вооружение тянут уже с Владивостока за тысячи километров потому что нечем уже воевать...

Это че ж мы "смотрим" такое... Забористое)))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2746
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:33
#57
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Цитата:
serg kost:
И что там про ликвидацию русского языка во всех без исключения школах Украины?

а какой вы хотели результат после устроенной бойни? Сначала устроили крупнейшую, после второй мировой бойню, а потом чтобы русскому языку был зеленый свет?
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1439
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:35
#58
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Да уж... Эксперты высшего уровня :lol: :lol: :lol: Суперспециальсты :lol: Хорошо было в СССР. Больные находились в палате(№6) :-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2746
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:36
#59
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Цитата:
serg kost:
А русскоговорящие евреи, узбеки, немцы, казахи и другие нации в Казахстане тоже русские?!

украинцы, немцы, беларусы, евреи проживающие на севере Казахстана, да, по факту давно уже все русские с русским самосознанием. Казахи и узбеки нет.
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