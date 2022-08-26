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Украинские события и Казахстан
Украинские события и Казахстан
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44981
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 10:05
Связывать вместе две страны, географически взаимно отдалённые приходится из-за активности в этом вопросе на медийном пространстве. И в первую очередь Украины. Их сайты заполнены беседами с казахстанскими экспертами.
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Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 12:29
Цитата:
48,5+29,7+15,6=93,8% в Харькове тех, кто говорит по-русски. Ибо те же украинцы на востоке Украины давно обрусевшие и все говорят по-русски меж собой. Евреи, тем более, на мое не общаются. Вот и имеем в итоге в Харькове почти 94 % фактических русских. И за это, их видимо надо бомбить.
serg kost:
И на кого рассчитана эта гнусная ложь? Вопрос риторический...
И на кого рассчитана эта гнусная ложь? Вопрос риторический...
48,5+29,7+15,6=93,8% в Харькове тех, кто говорит по-русски. Ибо те же украинцы на востоке Украины давно обрусевшие и все говорят по-русски меж собой. Евреи, тем более, на мое не общаются. Вот и имеем в итоге в Харькове почти 94 % фактических русских. И за это, их видимо надо бомбить.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11384
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 12:58
Скорей всего пани Юля права. Почти всё бандеровцы убежали в Европы. В Польше их много. А гибнут на востоке русские и обрусевшие украинцы. И пока ВС РФ стреляет по наёмникам увы умерают русские. А америка с улыбкой на это смотрит. Увы
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:15
Цитата:
Это который с велика падает??)) Какая страна - такой и президент))
Артем Марусич:
Добрый дедушка
Добрый дедушка
Это который с велика падает??)) Какая страна - такой и президент))
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:16
Цитата:
вот бы хоть одного бандеровца живьем увидеть! Что же это за звери такие, кремлевской пропагандой придуманные?
Vit:
Почти всё бандеровцы убежали в Европы. В Польше их много.
Почти всё бандеровцы убежали в Европы. В Польше их много.
вот бы хоть одного бандеровца живьем увидеть! Что же это за звери такие, кремлевской пропагандой придуманные?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 911
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:18
Цитата:
Так за Украину воюют и русские и украинцы плечом к плечу! Путин мечется..врёт от бессилия! Пересажал половину генералов и ФСБ! Сталинские репрессии отдыхают!
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.08.2022 - 13:19]
юля елиссева:Вот и имеем в итоге в Харькове почти 94 % фактических русских.
Так за Украину воюют и русские и украинцы плечом к плечу! Путин мечется..врёт от бессилия! Пересажал половину генералов и ФСБ! Сталинские репрессии отдыхают!
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.08.2022 - 13:19]
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:19
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Мечтать не вредно! Украина 12 HIMARS поставила армию россии на колени! Россия использовала уже 55% своих боеприпасов.А дальше на подходе Ленд-лиз. Поэтому Медведев пытается запугивать от бессилия перед Украиной ядерной дубинкой..зная что ответка прилетит мгновенно!
Мечтать не вредно! Украина 12 HIMARS поставила армию россии на колени! Россия использовала уже 55% своих боеприпасов.А дальше на подходе Ленд-лиз. Поэтому Медведев пытается запугивать от бессилия перед Украиной ядерной дубинкой..зная что ответка прилетит мгновенно!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1515
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:22
Цитата:
Напомню тему разговора: Цитата:
И что там про ликвидацию русского языка во всех без исключения школах Украины?
юля елиссева:То есть все, кто говорит на русском языке, по национальности русские на Украине? А русскоговорящие евреи, узбеки, немцы, казахи и другие нации в Казахстане тоже русские?!
Напомню тему разговора: Цитата:
юля елиссева:
Харьков, в котором 90% русских?
Харьков, в котором 90% русских?
И что там про ликвидацию русского языка во всех без исключения школах Украины?
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:22
Цитата:
Откуда данные? Судя по форумам Нашей газеты - таких поддержанцев подавляющее меньшинство
bgb:
Вот поэтому подавляющее большинство казахстанцев топят за Украину!
Вот поэтому подавляющее большинство казахстанцев топят за Украину!
Откуда данные? Судя по форумам Нашей газеты - таких поддержанцев подавляющее меньшинство
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:24
Цитата:
Это тебе Люся Карамелька по укроящику сказала? Или Радио Азаттык?
юля елиссева:
Поэтому надо было сровнять с землей Мариуполь, в котором 80% жителей русские? Поэтому надо до сих пор бомбить Харьков, в котором 90% русских?
Поэтому надо было сровнять с землей Мариуполь, в котором 80% жителей русские? Поэтому надо до сих пор бомбить Харьков, в котором 90% русских?
Это тебе Люся Карамелька по укроящику сказала? Или Радио Азаттык?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 911
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:26
Цитата:
Россия вывела войска с Карабаха и отправляет на Украину. Некому воевать. С Казахстана с Байконура сняли войска решили отправить но все пошли в отказ, вплоть до увольнения. Вооружение тянут уже с Владивостока за тысячи километров потому что нечем уже воевать...
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.08.2022 - 13:28]
юля елиссева:вот бы хоть одного бандеровца живьем увидеть! Что же это за звери такие, кремлевской пропагандой придуманные?
Россия вывела войска с Карабаха и отправляет на Украину. Некому воевать. С Казахстана с Байконура сняли войска решили отправить но все пошли в отказ, вплоть до увольнения. Вооружение тянут уже с Владивостока за тысячи километров потому что нечем уже воевать...
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 29.08.2022 - 13:28]
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:26
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Так за Украину воюют и русские и украинцы плечом к плечу! Путин мечется..врёт от бессилия! Пересажал половину генералов и ФСБ! Сталинские репрессии отдыхают!
Так за Украину воюют и русские и украинцы плечом к плечу! Путин мечется..врёт от бессилия! Пересажал половину генералов и ФСБ! Сталинские репрессии отдыхают!
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:29
Цитата:
Это че ж мы "смотрим" такое... Забористое)))
ПолиграфЪ Боярышников:
Вооружение тянут уже с Владивостока за тысячи километров потому что нечем уже воевать...
Вооружение тянут уже с Владивостока за тысячи километров потому что нечем уже воевать...
Это че ж мы "смотрим" такое... Забористое)))
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:33
Цитата:
а какой вы хотели результат после устроенной бойни? Сначала устроили крупнейшую, после второй мировой бойню, а потом чтобы русскому языку был зеленый свет?
serg kost:
И что там про ликвидацию русского языка во всех без исключения школах Украины?
И что там про ликвидацию русского языка во всех без исключения школах Украины?
а какой вы хотели результат после устроенной бойни? Сначала устроили крупнейшую, после второй мировой бойню, а потом чтобы русскому языку был зеленый свет?
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:35
Да уж... Эксперты высшего уровня Суперспециальсты Хорошо было в СССР. Больные находились в палате(№6)
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 13:36
Цитата:
украинцы, немцы, беларусы, евреи проживающие на севере Казахстана, да, по факту давно уже все русские с русским самосознанием. Казахи и узбеки нет.
serg kost:
А русскоговорящие евреи, узбеки, немцы, казахи и другие нации в Казахстане тоже русские?!
А русскоговорящие евреи, узбеки, немцы, казахи и другие нации в Казахстане тоже русские?!
украинцы, немцы, беларусы, евреи проживающие на севере Казахстана, да, по факту давно уже все русские с русским самосознанием. Казахи и узбеки нет.
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