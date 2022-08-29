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≡ Мокин выбыл до конца сезона: теперь в «Тоболе» играет Акмурзин, пропустивший 10 в трех кубковых матчах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44981
Мокин выбыл до конца сезона: теперь в «Тоболе» играет Акмурзин, пропустивший 10 в трех кубковых матчах
Отправлено: 29.08.22 - 10:40
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В 17-м туре КПЛ костанайцы лишились своего основного кипера – 41-летний Александр Мокин покинул поле во втором тайме матча с «Ордабасы». Врачи диагностировали вратарю «Тобола» перелом большеберцовой кости со смещением отломков.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2741
Re: Мокин выбыл до конца сезона: теперь в «Тоболе» играет...
Отправлено: 29.08.22 - 10:40
#1
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Такая травма в 41 год - это уже не до конца сезона, это уже завершение карьеры.
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