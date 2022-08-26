Связывать вместе две страны, географически взаимно отдалённые приходится из-за активности в этом вопросе на медийном пространстве. И в первую очередь Украины. Их сайты заполнены беседами с казахстанскими экспертами. Читать новость
Маркс: Надо верить в добрых американцев. Только они несут мир и демократию всем странам. Вот Артем Марусич уверовал и получил за это самую прекрасную работу водителя.
Не надо верить, нужно знать. Нет, не несут. Я не верю. Работу я выбрал.
Верит в доброго Путина, как я и написал, Сальник. А я знаю, что в Алматы решили восстанавливать бомбоубежища, что увеличен оборонный бюджет, что президент договаривается с Турцией о военном сотрудничестве.
Эти знания позволяют мне предположить то, что и руководство РК основывается не на вере в доброго Путина, а на знаниях о нем и о его привычке нападать на соседей.
Я знаю что если политикам приписываются эмоции - это результат пропаганды.Цитата:
Артем Марусич: А я знаю, что в Алматы решили восстанавливать бомбоубежища, что увеличен оборонный бюджет
А где здесь связь с вероятной "агрессией" России? Россия явно не с Алма-Аты начинать будет, если чисто гипотетически предположить это. Увеличение оборонного бюджета на сколько? Это вполне может быть связано с ослаблением покупательской способности тенге.
Вы обращаете внимание на те новости, которые вам интересны и которые вы хотите слышать. Это нормально - именно по этой причине ни одна из воюющих сторон не говорит о своих реальных потерях и преувеличивает потери противника. Именно по этой причине т.н. "свободные" СМИ, типа Дождя, Эха, Новой газеты, не будут показывать положительные моменты в стране, потому что аудитория от них ждет только негатива про власть. Если они начнут писать что-то подобное - потеряют часть аудитории. Это чистая теория игр по Э.Берну.
abaika95: Кто мешал автору в 90ые пойти в акимат? Начать с низов и постепенно постепенно сейчас дорос бы до акима области
Вот извернулся, так извернулся! Даже возникли сомнения, не пострадали ли его "аналитические " способности за время отсутствия на форуме? Реально ли было именно в 90-е, в эйфории независимости, когда повсеместно звучали для русских "чемодан, вокзал, Россия!" ПОЙТИ в акимат? Когда в акиматах на всех должностях правдами и неправдами воцарялись "обиженные" автохтоны? Ах, да! Сальник, скорее всего, украинец!!Но, увы, в 90-е не очень-то жаловали и других русскоязычных. Может ему сейчас "пойти", когда к украинцам такое расположение? Боюсь только, что это расположение к далеким украинцам, не претендующим на какие-то злачные места...
Мечтать не вредно! Украина 12 HIMARS поставила армию россии на колени! Россия использовала уже 55% своих боеприпасов.А дальше на подходе Ленд-лиз. Поэтому Медведев пытается запугивать от бессилия перед Украиной ядерной дубинкой..зная что ответка прилетит мгновенно!
Почему-то у большинства русских, проживающих за пределами РФ возникает языковая проблема. Исключительно одна и повсеместная! Вот она привела к войне! Наглость какая: украинцы в Украине захотели, чтобы мова стала государственным языком!!! А казахи захотели, чтобы казахский знали граждане Казахстана!!! И все в один голос утверждают, что их заставляют разговаривать исключительно на государственном языке!!! Любого, кто поддерживает языковую политику государства, они дружно обзывают нациками! А проявление собственного шовинизма относят к русскому патриотизму. Вот поэтому подавляющее большинство казахстанцев топят за Украину!
Ядерная дубинка РФ уже не поможет - ответка прилетит незамедлительно. Добились санкций и расширения НАТО. Рассчитывали на помощь Китая? Китай помогает РФ освоить Сибирь и Дальний восток. Жирик сдох, а на его место сразу нашлась куча желающих. Как Казахстану относиться к России, если с высоких трибун и СМИ льются угрозы и призывы к захвату северных территорий? За призыв забрать у РФ Оренбургскую область у нас мужику 6 лет дали, семейной паре за "Приди к нам, Вова!" - 5 лет. Процесс пошел...)))
Маркс: Нет, не так. Они запрещали русский язык, русскую культуру и русскую религию. Это совсем другое.
что правда что ли? Это вам Скабеева и Соловьёв по ящику сказали? Поэтому надо было сровнять с землей Мариуполь, в котором 80% жителей русские? Поэтому надо до сих пор бомбить Харьков, в котором 90% русских?
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