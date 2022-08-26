Отправлено: - 16:49

Маркс:

Надо верить в добрых американцев. Только они несут мир и демократию всем странам. Вот Артем Марусич уверовал и получил за это самую прекрасную работу водителя.



[Исправлено: Iney, 27.08.2022 - 16:56]

Цитата:Не надо верить, нужно знать. Нет, не несут. Я не верю. Работу я выбрал.Верит в доброго Путина, как я и написал, Сальник. А я знаю, что в Алматы решили восстанавливать бомбоубежища, что увеличен оборонный бюджет, что президент договаривается с Турцией о военном сотрудничестве.Эти знания позволяют мне предположить то, что и руководство РК основывается не на вере в доброго Путина, а на знаниях о нем и о его привычке нападать на соседей.