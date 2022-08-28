Отправлено: - 11:10

Дилер признался, что с казахстанцами приятно иметь дело. По его мнению, наша страна становится автомобильным хабом

[Исправлено: Vit, 28.08.2022 - 10:14]

Цитата:Я думаю вы рано радуитесь. Вы просто нашу страну незнаите. Щас власти прочухают. Запретят вывоз.