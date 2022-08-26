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≡ Украинские события и Казахстан
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44981
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 10:05
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Связывать вместе две страны, географически взаимно отдалённые приходится из-за активности в этом вопросе на медийном пространстве. И в первую очередь Украины. Их сайты заполнены беседами с казахстанскими экспертами.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2555
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 27.08.22 - 09:16
#30
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Цитата:
YESNO:
Хорошо что не написали что они там все нацисты .

Да ну что вы, как можно? Нацисты это для них так мелко. Расовая дискриминация - вот их главная фишка.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
456
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 27.08.22 - 16:49
#31
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Цитата:
Маркс:
Надо верить в добрых американцев. Только они несут мир и демократию всем странам. Вот Артем Марусич уверовал и получил за это самую прекрасную работу водителя.

Не надо верить, нужно знать. Нет, не несут. Я не верю. Работу я выбрал.

Верит в доброго Путина, как я и написал, Сальник. А я знаю, что в Алматы решили восстанавливать бомбоубежища, что увеличен оборонный бюджет, что президент договаривается с Турцией о военном сотрудничестве.

Эти знания позволяют мне предположить то, что и руководство РК основывается не на вере в доброго Путина, а на знаниях о нем и о его привычке нападать на соседей.

[Исправлено: Iney, 27.08.2022 - 16:56]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
896
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 28.08.22 - 12:51
#32
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Цитата:
Артем Марусич:
а на знаниях о нем и о его привычке

или действует по указке, готовя почву для У 2.0.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2555
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 28.08.22 - 21:53
#33
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Цитата:
Артем Марусич:
Эти знания позволяют мне предположить то, что и руководство РК основывается не на вере в доброго Путина, а на знаниях о нем и о его привычке нападать на соседей.

А про добрых американцев что можете сказать? Какие у них привычки? Хотя все и так знают об их привычках нападать на всех подряд. Просто у вас немного односторонние знания, как и у всех либерастов.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15403
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 28.08.22 - 22:37
#34
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Цитата:
Артем Марусич:
на вере в доброго Путина

Я знаю что если политикам приписываются эмоции - это результат пропаганды.Цитата:

Артем Марусич:
А я знаю, что в Алматы решили восстанавливать бомбоубежища, что увеличен оборонный бюджет

А где здесь связь с вероятной "агрессией" России? Россия явно не с Алма-Аты начинать будет, если чисто гипотетически предположить это. Увеличение оборонного бюджета на сколько? Это вполне может быть связано с ослаблением покупательской способности тенге.

Вы обращаете внимание на те новости, которые вам интересны и которые вы хотите слышать. Это нормально - именно по этой причине ни одна из воюющих сторон не говорит о своих реальных потерях и преувеличивает потери противника. Именно по этой причине т.н. "свободные" СМИ, типа Дождя, Эха, Новой газеты, не будут показывать положительные моменты в стране, потому что аудитория от них ждет только негатива про власть. Если они начнут писать что-то подобное - потеряют часть аудитории. Это чистая теория игр по Э.Берну.

[Исправлено: Victor Yang, 28.08.2022 - 22:44]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3120
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 28.08.22 - 22:37
#35
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Цитата:
abaika95:
Кто мешал автору в 90ые пойти в акимат? Начать с низов и постепенно постепенно сейчас дорос бы до акима области


Вот извернулся, так извернулся!
Даже возникли сомнения, не пострадали ли его "аналитические " способности за время отсутствия на форуме?
Реально ли было именно в 90-е, в эйфории независимости, когда повсеместно звучали для русских "чемодан, вокзал, Россия!" ПОЙТИ в акимат?
Когда в акиматах на всех должностях правдами и неправдами воцарялись "обиженные" автохтоны?
Ах, да! Сальник, скорее всего, украинец!!Но, увы, в 90-е не очень-то жаловали и других русскоязычных.
Может ему сейчас "пойти", когда к украинцам такое расположение?
Боюсь только, что это расположение к далеким украинцам, не претендующим на какие-то злачные места...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
908
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 28.08.22 - 23:17
#36
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Цитата:
После освобождения Украины от нацистов никаких бандеровцев

Источник:


Мечтать не вредно! Украина 12 HIMARS поставила армию россии на колени! Россия использовала уже 55% своих боеприпасов.А дальше на подходе Ленд-лиз. Поэтому Медведев пытается запугивать от бессилия перед Украиной ядерной дубинкой..зная что ответка прилетит мгновенно!
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
208
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 28.08.22 - 23:28
#37
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Цитата:
Мечтать не вредно! Украина 12 HIMARS поставила армию россии на колени! Россия использовала уже 55% своих боеприпасов.


Это вам Шойгу сказал? Или вы просто выпили?
Цитата:
Поэтому Медведев пытается запугивать от бессилия перед Украиной ядерной дубинкой..зная что ответка прилетит мгновенно!


От кого от Украины? Как прилетит так и улетит.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4250
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 02:30
#38
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Почему-то у большинства русских, проживающих за пределами РФ возникает языковая проблема. Исключительно одна и повсеместная! Вот она привела к войне!
Наглость какая: украинцы в Украине захотели, чтобы мова стала государственным языком!!! А казахи захотели, чтобы казахский знали граждане Казахстана!!!
И все в один голос утверждают, что их заставляют разговаривать исключительно на государственном языке!!!
Любого, кто поддерживает языковую политику государства, они дружно обзывают нациками!
А проявление собственного шовинизма относят к русскому патриотизму.
Вот поэтому подавляющее большинство казахстанцев топят за Украину!
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4250
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 02:41
#39
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Ядерная дубинка РФ уже не поможет - ответка прилетит незамедлительно.
Добились санкций и расширения НАТО.
Рассчитывали на помощь Китая? Китай помогает РФ освоить Сибирь и Дальний восток.
Жирик сдох, а на его место сразу нашлась куча желающих. Как Казахстану относиться к России, если с высоких трибун и СМИ льются угрозы и призывы к захвату северных территорий?
За призыв забрать у РФ Оренбургскую область у нас мужику 6 лет дали, семейной паре за "Приди к нам, Вова!" - 5 лет.
Процесс пошел...)))
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
496
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 03:02
#40
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Цитата:
bgb:
ответка прилетит незамедлительно

именно...))


[Исправлено: Iney, 29.08.2022 - 10:07]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6485
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 03:12
#41
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Цитата:
bgb:
подавляющее большинство
--- Вы уверены ??
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2555
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 08:45
#42
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Цитата:
bgb:
Наглость какая: украинцы в Украине захотели, чтобы мова стала государственным языком!!!

Нет, не так. Они запрещали русский язык, русскую культуру и русскую религию. Это совсем другое. Просто либерасты привыкли поворачивать все так, как им выгодно, а многие этого не понимают.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2741
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 09:58
#43
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Цитата:
Маркс:
Нет, не так. Они запрещали русский язык, русскую культуру и русскую религию. Это совсем другое.

что правда что ли? Это вам Скабеева и Соловьёв по ящику сказали? Поэтому надо было сровнять с землей Мариуполь, в котором 80% жителей русские? Поэтому надо до сих пор бомбить Харьков, в котором 90% русских?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1512
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 29.08.22 - 12:07
#44
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Цитата:
юля елиссева:
Харьков, в котором 90% русских?

И на кого рассчитана эта гнусная ложь? Вопрос риторический...
В Харькове в 2021 году украинцы составляли 48,5%, русские 29,7%, евреи 15,6%.
Между тем, русский язык на Украине запрещают даже в русскоязычных школах

[Исправлено: serg kost, 29.08.2022 - 12:11]
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