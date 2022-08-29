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≡ «Ломается ценообразование» - Как пресечь контрабанду зерна из России - запретами или проверками?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44980
«Ломается ценообразование» - Как пресечь контрабанду зерна из России - запретами или проверками?
Отправлено: 29.08.22 - 01:53
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Бороться с контрабандой зерна из России нужно на общереспубликанском уровне. К такому выводу пришли участники заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4250
Re: «Ломается ценообразование» - Как пресечь контрабанду зерна...
Отправлено: 29.08.22 - 01:53
#1
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Я так понял, что наши зерновики возмущены низкой ценой российского зерна и борются за повышение цены на конечный продукт - хлеб!
То они не хотели продавать зерно нашим же мукомолам, ссылаясь на низкую цену закупа
и гнали всё за рубеж.
Наши зерновики, получая какие-то субсидии и прочие пряники от государства (т.е. за счет наших налогов), готовы продавать зерно нашим мукомолам, но по цене в 2,5-3 раза выше, чем российское зерно. В этом случае булка хлеба будет стоить около 550-600 тенге.
Где логика?!
Получается, в таком случае нашему обывателю надо поддерживать контрабанду зерна, чтобы покупать хлеб по 200 тенге?
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