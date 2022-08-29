Re: «Ломается ценообразование» - Как пресечь контрабанду зерна...

Отправлено: - 01:53

Я так понял, что наши зерновики возмущены низкой ценой российского зерна и борются за повышение цены на конечный продукт - хлеб!

То они не хотели продавать зерно нашим же мукомолам, ссылаясь на низкую цену закупа

и гнали всё за рубеж.

Наши зерновики, получая какие-то субсидии и прочие пряники от государства (т.е. за счет наших налогов), готовы продавать зерно нашим мукомолам, но по цене в 2,5-3 раза выше, чем российское зерно. В этом случае булка хлеба будет стоить около 550-600 тенге.

Где логика?!

Получается, в таком случае нашему обывателю надо поддерживать контрабанду зерна, чтобы покупать хлеб по 200 тенге?