Связывать вместе две страны, географически взаимно отдалённые приходится из-за активности в этом вопросе на медийном пространстве. И в первую очередь Украины. Их сайты заполнены беседами с казахстанскими экспертами. Читать новость
Маркс: Надо верить в добрых американцев. Только они несут мир и демократию всем странам. Вот Артем Марусич уверовал и получил за это самую прекрасную работу водителя.
Не надо верить, нужно знать. Нет, не несут. Я не верю. Работу я выбрал.
Верит в доброго Путина, как я и написал, Сальник. А я знаю, что в Алматы решили восстанавливать бомбоубежища, что увеличен оборонный бюджет, что президент договаривается с Турцией о военном сотрудничестве.
Эти знания позволяют мне предположить то, что и руководство РК основывается не на вере в доброго Путина, а на знаниях о нем и о его привычке нападать на соседей.
Я знаю что если политикам приписываются эмоции - это результат пропаганды.Цитата:
Артем Марусич: А я знаю, что в Алматы решили восстанавливать бомбоубежища, что увеличен оборонный бюджет
А где здесь связь с вероятной "агрессией" России? Россия явно не с Алма-Аты начинать будет, если чисто гипотетически предположить это. Увеличение оборонного бюджета на сколько? Это вполне может быть связано с ослаблением покупательской способности тенге.
Вы обращаете внимание на те новости, которые вам интересны и которые вы хотите слышать. Это нормально - именно по этой причине ни одна из воюющих сторон не говорит о своих реальных потерях и преувеличивает потери противника. Именно по этой причине т.н. "свободные" СМИ, типа Дождя, Эха, Новой газеты, не будут показывать положительные моменты в стране, потому что аудитория от них ждет только негатива про власть. Если они начнут писать что-то подобное - потеряют часть аудитории. Это чистая теория игр по Э.Берну.
abaika95: Кто мешал автору в 90ые пойти в акимат? Начать с низов и постепенно постепенно сейчас дорос бы до акима области
Вот извернулся, так извернулся! Даже возникли сомнения, не пострадали ли его "аналитические " способности за время отсутствия на форуме? Реально ли было именно в 90-е, в эйфории независимости, когда повсеместно звучали для русских "чемодан, вокзал, Россия!" ПОЙТИ в акимат? Когда в акиматах на всех должностях правдами и неправдами воцарялись "обиженные" автохтоны? Ах, да! Сальник, скорее всего, украинец!!Но, увы, в 90-е не очень-то жаловали и других русскоязычных. Может ему сейчас "пойти", когда к украинцам такое расположение? Боюсь только, что это расположение к далеким украинцам, не претендующим на какие-то злачные места...
Мечтать не вредно! Украина 12 HIMARS поставила армию россии на колени! Россия использовала уже 55% своих боеприпасов.А дальше на подходе Ленд-лиз. Поэтому Медведев пытается запугивать от бессилия перед Украиной ядерной дубинкой..зная что ответка прилетит мгновенно!
Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать