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Украинские события и Казахстан
Украинские события и Казахстан
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44978
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 26.08.22 - 10:05
Связывать вместе две страны, географически взаимно отдалённые приходится из-за активности в этом вопросе на медийном пространстве. И в первую очередь Украины. Их сайты заполнены беседами с казахстанскими экспертами.
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Украинские события и Казахстан
Отправлено: 27.08.22 - 09:16
Цитата:
Да ну что вы, как можно? Нацисты это для них так мелко. Расовая дискриминация - вот их главная фишка.
YESNO:
Хорошо что не написали что они там все нацисты .
Хорошо что не написали что они там все нацисты .
Да ну что вы, как можно? Нацисты это для них так мелко. Расовая дискриминация - вот их главная фишка.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 456
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 27.08.22 - 16:49
Цитата:
Не надо верить, нужно знать. Нет, не несут. Я не верю. Работу я выбрал.
Верит в доброго Путина, как я и написал, Сальник. А я знаю, что в Алматы решили восстанавливать бомбоубежища, что увеличен оборонный бюджет, что президент договаривается с Турцией о военном сотрудничестве.
Эти знания позволяют мне предположить то, что и руководство РК основывается не на вере в доброго Путина, а на знаниях о нем и о его привычке нападать на соседей.
[Исправлено: Iney, 27.08.2022 - 16:56]
Маркс:
Надо верить в добрых американцев. Только они несут мир и демократию всем странам. Вот Артем Марусич уверовал и получил за это самую прекрасную работу водителя.
Надо верить в добрых американцев. Только они несут мир и демократию всем странам. Вот Артем Марусич уверовал и получил за это самую прекрасную работу водителя.
Не надо верить, нужно знать. Нет, не несут. Я не верю. Работу я выбрал.
Верит в доброго Путина, как я и написал, Сальник. А я знаю, что в Алматы решили восстанавливать бомбоубежища, что увеличен оборонный бюджет, что президент договаривается с Турцией о военном сотрудничестве.
Эти знания позволяют мне предположить то, что и руководство РК основывается не на вере в доброго Путина, а на знаниях о нем и о его привычке нападать на соседей.
[Исправлено: Iney, 27.08.2022 - 16:56]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 896
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 28.08.22 - 12:51
Цитата:
или действует по указке, готовя почву для У 2.0.
Артем Марусич:
а на знаниях о нем и о его привычке
а на знаниях о нем и о его привычке
или действует по указке, готовя почву для У 2.0.
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 28.08.22 - 21:53
Цитата:
А про добрых американцев что можете сказать? Какие у них привычки? Хотя все и так знают об их привычках нападать на всех подряд. Просто у вас немного односторонние знания, как и у всех либерастов.
Артем Марусич:
Эти знания позволяют мне предположить то, что и руководство РК основывается не на вере в доброго Путина, а на знаниях о нем и о его привычке нападать на соседей.
Эти знания позволяют мне предположить то, что и руководство РК основывается не на вере в доброго Путина, а на знаниях о нем и о его привычке нападать на соседей.
А про добрых американцев что можете сказать? Какие у них привычки? Хотя все и так знают об их привычках нападать на всех подряд. Просто у вас немного односторонние знания, как и у всех либерастов.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15403
Украинские события и Казахстан
Отправлено: 28.08.22 - 22:37
Цитата:
Я знаю что если политикам приписываются эмоции - это результат пропаганды.Цитата:
Артем Марусич:
А я знаю, что в Алматы решили восстанавливать бомбоубежища, что увеличен оборонный бюджет
А где здесь связь с вероятной "агрессией" России? Россия явно не с Алма-Аты начинать будет, если чисто гипотетически предположить это. Увеличение оборонного бюджета на сколько? Это вполне может быть связано с ослаблением покупательской способности тенге.
Вы обращаете внимание на те новости, которые вам интересны и которые вы хотите слышать. Это нормально - именно по этой причине ни одна из воюющих сторон не говорит о своих реальных потерях и преувеличивает потери противника. Именно по этой причине т.н. "свободные" СМИ, типа Дождя, Эха, Новой газеты, не будут показывать положительные моменты в стране, потому что аудитория от них ждет только негатива про власть. Если они начнут писать что-то подобное - потеряют часть аудитории. Это чистая теория игр по Э.Берну.
[Исправлено: Victor Yang, 28.08.2022 - 22:44]
Артем Марусич:
на вере в доброго Путина
на вере в доброго Путина
Я знаю что если политикам приписываются эмоции - это результат пропаганды.Цитата:
Артем Марусич:
А я знаю, что в Алматы решили восстанавливать бомбоубежища, что увеличен оборонный бюджет
А где здесь связь с вероятной "агрессией" России? Россия явно не с Алма-Аты начинать будет, если чисто гипотетически предположить это. Увеличение оборонного бюджета на сколько? Это вполне может быть связано с ослаблением покупательской способности тенге.
Вы обращаете внимание на те новости, которые вам интересны и которые вы хотите слышать. Это нормально - именно по этой причине ни одна из воюющих сторон не говорит о своих реальных потерях и преувеличивает потери противника. Именно по этой причине т.н. "свободные" СМИ, типа Дождя, Эха, Новой газеты, не будут показывать положительные моменты в стране, потому что аудитория от них ждет только негатива про власть. Если они начнут писать что-то подобное - потеряют часть аудитории. Это чистая теория игр по Э.Берну.
[Исправлено: Victor Yang, 28.08.2022 - 22:44]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3120
Re: Украинские события и Казахстан
Отправлено: 28.08.22 - 22:37
Цитата:
Вот извернулся, так извернулся!
Даже возникли сомнения, не пострадали ли его "аналитические " способности за время отсутствия на форуме?
Реально ли было именно в 90-е, в эйфории независимости, когда повсеместно звучали для русских "чемодан, вокзал, Россия!" ПОЙТИ в акимат?
Когда в акиматах на всех должностях правдами и неправдами воцарялись "обиженные" автохтоны?
Ах, да! Сальник, скорее всего, украинец!!Но, увы, в 90-е не очень-то жаловали и других русскоязычных.
Может ему сейчас "пойти", когда к украинцам такое расположение?
Боюсь только, что это расположение к далеким украинцам, не претендующим на какие-то злачные места...
abaika95:
Кто мешал автору в 90ые пойти в акимат? Начать с низов и постепенно постепенно сейчас дорос бы до акима области
Кто мешал автору в 90ые пойти в акимат? Начать с низов и постепенно постепенно сейчас дорос бы до акима области
Вот извернулся, так извернулся!
Даже возникли сомнения, не пострадали ли его "аналитические " способности за время отсутствия на форуме?
Реально ли было именно в 90-е, в эйфории независимости, когда повсеместно звучали для русских "чемодан, вокзал, Россия!" ПОЙТИ в акимат?
Когда в акиматах на всех должностях правдами и неправдами воцарялись "обиженные" автохтоны?
Ах, да! Сальник, скорее всего, украинец!!Но, увы, в 90-е не очень-то жаловали и других русскоязычных.
Может ему сейчас "пойти", когда к украинцам такое расположение?
Боюсь только, что это расположение к далеким украинцам, не претендующим на какие-то злачные места...
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