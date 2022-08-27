Отправлено: - 00:52

111:

Вот именно, среди них специалистов было больше всего..

Цитата:КБ Антонова создано в 1946 году на Новосибирском авиазаводе. В 1952 году переведено в Киев.Сам Антонов родился в московской области, русский.