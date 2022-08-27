Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44978
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 10:52
- Мы на постоянной основе проводим работу, обращаются к нам предприниматели и из России, и из Украины, которые готовы наладить здесь производство, - сообщил на брифинге руководитель управления предпринимательства Аслан ЖАНЫСПАЕВ.
Читать новость
Читать новость
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 28.08.22 - 00:30
Цитата:
Может попробовать не пить пиво бочками?
111:
Меня кстати отправляли туда лечить печень..
Меня кстати отправляли туда лечить печень..
Может попробовать не пить пиво бочками?
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 28.08.22 - 00:38
Цитата:
А раньше, лет 15 назад и не пил особо..
serg kost:
Может попробовать не пить пиво бочками?
Может попробовать не пить пиво бочками?
А раньше, лет 15 назад и не пил особо..
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 28.08.22 - 00:40
Цитата:
Ой, ладно чесать..
Украинцы тут типа ни при чем .
Вот именно, среди них специалистов было больше всего..
Это как примерно и шоу бизнес российский, одни украинцы..
serg kost:
Создавался всем Союзом
Создавался всем Союзом
Ой, ладно чесать..
Украинцы тут типа ни при чем .
Вот именно, среди них специалистов было больше всего..
Это как примерно и шоу бизнес российский, одни украинцы..
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 28.08.22 - 00:52
Цитата:
КБ Антонова создано в 1946 году на Новосибирском авиазаводе. В 1952 году переведено в Киев.
Сам Антонов родился в московской области, русский.
ГП «Антонов» находится в затяжном кризисе. С 2016 по 2018 год предприятие не произвело ни одного серийного самолёта; представители компании заявили, что эта ситуация сложилась в том числе из-за разрыва связей с Россией
111:
Вот именно, среди них специалистов было больше всего..
Вот именно, среди них специалистов было больше всего..
КБ Антонова создано в 1946 году на Новосибирском авиазаводе. В 1952 году переведено в Киев.
Сам Антонов родился в московской области, русский.
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 28.08.22 - 00:53
Цитата:
И?
Что ты хочешь этим сказать, что украинцы были раньне никем, а сейчас и подавно?
serg kost:
КБ Антонова создано в 1946 году на Новосибирском авиазаводе. В 1952 году переведено в Киев.
КБ Антонова создано в 1946 году на Новосибирском авиазаводе. В 1952 году переведено в Киев.
И?
Что ты хочешь этим сказать, что украинцы были раньне никем, а сейчас и подавно?
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 28.08.22 - 00:55
Ну в принципе ошибся с темой..
[Исправлено: 111, 28.08.2022 - 01:13]
[Исправлено: 111, 28.08.2022 - 01:13]
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 28.08.22 - 01:00
Тут так же, извиняюсь..
[Исправлено: 111, 28.08.2022 - 01:14]
[Исправлено: 111, 28.08.2022 - 01:14]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6476
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 28.08.22 - 01:04
Комментарий удален модератором.
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 28.08.22 - 01:05
Цитата:
Вот ты сказал, что КБ Антонова создали в Киеве, потому что украинцы умнее других.
Теперь пишешь, что они были никем.
Я столько не выпью...
Пойду спать, поберегу печень.
111:
Что ты хочешь этим сказать, что украинцы были раньне никем, а сейчас и подавно?
Что ты хочешь этим сказать, что украинцы были раньне никем, а сейчас и подавно?
Вот ты сказал, что КБ Антонова создали в Киеве, потому что украинцы умнее других.
Теперь пишешь, что они были никем.
Я столько не выпью...
Пойду спать, поберегу печень.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 907
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 28.08.22 - 17:32
Цитата:
А вот давайте так! Дайте ссылку на это вооружение! Наш родственник в данное время находится на Донбассе и конкретно в Горловке это пригород Донецка. И мы из первых рук знаем что там твориться! Там идут бой. И там Украинцы так дают по муссалам россиянам что моджахеды крестятся! Так что ваши сказки про белого бычка не к месту тут!Лучше расскажите про загради́тельные отря́ды из числа чеченских солдат которые вылавливают российских дезертиров воюющих без мотивации. На сегодняшний день потери 200 сотыми 46 750 !
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 28.08.2022 - 17:39]
Salnik Anatoliy:
И в России такое оружие есть.
И в России такое оружие есть.
А вот давайте так! Дайте ссылку на это вооружение! Наш родственник в данное время находится на Донбассе и конкретно в Горловке это пригород Донецка. И мы из первых рук знаем что там твориться! Там идут бой. И там Украинцы так дают по муссалам россиянам что моджахеды крестятся! Так что ваши сказки про белого бычка не к месту тут!Лучше расскажите про загради́тельные отря́ды из числа чеченских солдат которые вылавливают российских дезертиров воюющих без мотивации. На сегодняшний день потери 200 сотыми 46 750 !
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 28.08.2022 - 17:39]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 907
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 28.08.22 - 17:52
Цитата:
Откуда в отсталой стране хорошее вооружение? Страна которая не в силах наладить своё производство элементарных телевизоров, страна которая для своих ракет выковыривает из стиральных машинок микрочипы Ваши сказки для бабушек на лавочке.
Salnik Anatoliy:
И в России такое оружие есть.
И в России такое оружие есть.
Откуда в отсталой стране хорошее вооружение? Страна которая не в силах наладить своё производство элементарных телевизоров, страна которая для своих ракет выковыривает из стиральных машинок микрочипы Ваши сказки для бабушек на лавочке.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
|Зарегистрированные пользователи: 111
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать