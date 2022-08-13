Прогноз на 5 дней
ясно+25°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 27% влажность
  • В, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 519 из 519«1...517518519
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25278
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.08.22 - 19:23
#7771
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Надеюсь, ты такой же нежный партнёр, к

Не буду - хвастаться, но попробовал бы... :oops:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25278
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.08.22 - 19:56
#7772
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потанцевать, с Таноми.
Правла давно не - танцевал...
:oops:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25278
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.08.22 - 11:39
#7773
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже - полдень.
А, везде - тишина... :lol: :oops:
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
919
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.08.22 - 12:04
#7774
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
тишина...

и только мертвые с косами стоят...(c)
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3119
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.08.22 - 20:01
#7775
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Делюсь наблюдением, Драк: собаки понимают направление! Это удивительно!
Дашь команду "тапки!", покажешь на дверь комнаты, где их оставила, Сэм бежит именно туда и приносит!
В отличие от команды "тапки, ищи!", когда он методично начинает обходить комнаты в поиске..
Другое дело кот! Показывай не показывай на миску с кормом, пока мордашкой не ткнешь, не поймёт. При том, что он не тупой - знает несколько команд: лапу, сидеть (садится сусликом), лежать, место, "пошли" (бежит следом за мной). Команду "ползи" знает, но игнорирует - просто ляжет и не двигается, вероятно, физически ему невозможно.. Воспитывался вместе со щенком.
Зато Мурзик умеет "разговаривать" - отвечает на каждую фразу и, создаётся впечатление, что даже различает вопросительные интонации, потому что при вопросе "отвечает" особенно длительно и выразительно :-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17172
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.08.22 - 14:05
#7776
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
везде - тишина

Всем в школу, садики, проблемы наверно..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17172
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.08.22 - 14:06
#7777
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет фото с деревеньки, скушно..
Дракоша ты там что, спишь целыми днями?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17172
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.08.22 - 14:46
#7778
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25278
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.08.22 - 14:50
#7779
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, зат. А зачем сумкой - прикрыла?... :lol: :-x
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17172
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.08.22 - 14:54
#7780
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотри, заревнуют тебя
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25278
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.08.22 - 15:03
#7781
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Смотри, заревнуют тебя

А кто?... :oops: :-x
Профайл
Страница 519 из 519«1...517518519
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS