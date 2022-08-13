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Делюсь наблюдением, Драк: собаки понимают направление! Это удивительно!Дашь команду "тапки!", покажешь на дверь комнаты, где их оставила, Сэм бежит именно туда и приносит!В отличие от команды "тапки, ищи!", когда он методично начинает обходить комнаты в поиске..Другое дело кот! Показывай не показывай на миску с кормом, пока мордашкой не ткнешь, не поймёт. При том, что он не тупой - знает несколько команд: лапу, сидеть (садится сусликом), лежать, место, "пошли" (бежит следом за мной). Команду "ползи" знает, но игнорирует - просто ляжет и не двигается, вероятно, физически ему невозможно.. Воспитывался вместе со щенком.Зато Мурзик умеет "разговаривать" - отвечает на каждую фразу и, создаётся впечатление, что даже различает вопросительные интонации, потому что при вопросе "отвечает" особенно длительно и выразительно