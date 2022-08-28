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≡ Перекупщик раскрыл схему вывоза автомобилей из Казахстана в Россию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44978
Перекупщик раскрыл схему вывоза автомобилей из Казахстана в Россию
Отправлено: 28.08.22 - 11:10
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Частный дилер из России рассказал, что достаточно найти казахстанца, который приобретет машину в автоцентре и отправит в РФ. По такой схеме мужчина уже продал более 50 легковушек и кроссоверов. Хотя начал работать только в июне.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11381
Перекупщик раскрыл схему вывоза автомобилей из Казахстана в Россию
Отправлено: 28.08.22 - 11:10
#1
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Цитата:
Дилер признался, что с казахстанцами приятно иметь дело. По его мнению, наша страна становится автомобильным хабом

Я думаю вы рано радуитесь. Вы просто нашу страну незнаите. Щас власти прочухают. Запретят вывоз.

[Исправлено: Vit, 28.08.2022 - 10:14]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17172
Re: Перекупщик раскрыл схему вывоза автомобилей из Казахстана в...
Отправлено: 28.08.22 - 15:01
#2
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Знакомый миллионов 40 оборот, покупают разные авто, с авто лям полтора имеют, тут же продают..
Хороший бизнес..
Хотелось бы заняться, но в автомобильном не шарю..
Это как то надо авто на югах искать новые, гонять, перепродавать..
А вот ему легко, за неполный месяц 7 авто перепродал..
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