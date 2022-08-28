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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 395 из 395«1...393394395
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17172
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 00:19
#5911
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Цитата:
serg kost:
На любой АЭС даже в мирное время постоянно полк охраны и дивизион ПВО. В военное усиливают. И никуда эти войска не сбегают.

Ой, да ладно то враки устравать..
Ога, и обстреливают Николаев и остальные из под станции..
Так положено полагаю?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17172
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 00:21
#5912
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Цитата:
serg kost:
Хотя украинские сбежали. Или нет

Хм..
По моему фашисты им отрезают гениталии..
В плену..
Как они могли сбежать?
Кто не погиб вовремя, казнен.
Те пожалели, что сразу не погибли..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17172
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 00:23
#5913
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Казнили ведь 80 человек и взорвали в Еленовке..
Перед этим переселив их в отдельный корпус..
Еще одно военное преступление фашистов..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1511
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 00:41
#5914
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Цитата:
111:
Ой, да ладно то враки устравать

Читать умеешь? Или не способен? Есть и другие читатели. Кину ссылку для них про охрану белорусской АЭС:
АЭС охраняет полк ПВО, и спецчасть (обычно тоже численностью до полка)Цитата:
111:
Казнили ведь 80 человек и взорвали в Еленовке..

Тех, кто АЭС охранял?!
Или ты уже не про Фому, а про Ерёму?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17172
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 00:43
#5915
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Цитата:
serg kost:
Тех, кто АЭС охранял?

Разумеется, они сдались, кого не уничтожили.
Впоследствии пожалели, но было уже поздно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17172
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 00:49
#5916
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Как все таки хорошо...

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17172
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 01:03
#5917
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А сейчас кухарка разделывает мясо, только купленное..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6469
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 01:15
#5918
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Господи , что же у некоторых в голове творится !!!Полная идиосинкразия .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17172
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 01:16
#5919
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Моя порция..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17172
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 01:17
#5920
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А вот так толчили картошку, купили дачную за 140..
Объедение!

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6469
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 01:20
#5921
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Цитата:
111:

Ну в принципе ошибся с темой..----Сколько уже пропустил в себя , что такие ошибки совершаешь ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6469
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 01:23
#5922
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17172
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 14:04
#5923
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И снова здравствуйте..
А шо такого Гога написал то?
Не спалось что ли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17172
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 14:32
#5924
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И снова предатели..
И снова заглядывание россиян к ним в постель..
Раз ты против войны, ты гей или лесби..



Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подвергла критике певицу Манижу Сангин (Manizha), обвинив ее в том, что она опозорила всех российских женщин на международном песенном конкурсе «Евровидение».
Об этом она написала в своем Telegram-канале. По ее словам, исполнительница якобы последовательно продвигает нетрадиционные ценности и ЛГБТ.
«Она же выступила против спецоперации, сказав, что это «против ее воли», — сказала Мизулина.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17172
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 14:35
#5925
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Как мы видим, в России идет охота на красивых и самостоятельных девушек..
Может россиянам принять законы Шариата по принципу талибов Афганистана, их сегодняшних друзей?
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