Отправлено: - 00:19

serg kost:

На любой АЭС даже в мирное время постоянно полк охраны и дивизион ПВО. В военное усиливают. И никуда эти войска не сбегают.

Цитата:Ой, да ладно то враки устравать..Ога, и обстреливают Николаев и остальные из под станции..Так положено полагаю?