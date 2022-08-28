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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 00:19
Цитата:
Ой, да ладно то враки устравать..
Ога, и обстреливают Николаев и остальные из под станции..
Так положено полагаю?
serg kost:
На любой АЭС даже в мирное время постоянно полк охраны и дивизион ПВО. В военное усиливают. И никуда эти войска не сбегают.
На любой АЭС даже в мирное время постоянно полк охраны и дивизион ПВО. В военное усиливают. И никуда эти войска не сбегают.
Ой, да ладно то враки устравать..
Ога, и обстреливают Николаев и остальные из под станции..
Так положено полагаю?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 00:21
Цитата:
Хм..
По моему фашисты им отрезают гениталии..
В плену..
Как они могли сбежать?
Кто не погиб вовремя, казнен.
Те пожалели, что сразу не погибли..
serg kost:
Хотя украинские сбежали. Или нет
Хотя украинские сбежали. Или нет
Хм..
По моему фашисты им отрезают гениталии..
В плену..
Как они могли сбежать?
Кто не погиб вовремя, казнен.
Те пожалели, что сразу не погибли..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 00:23
Казнили ведь 80 человек и взорвали в Еленовке..
Перед этим переселив их в отдельный корпус..
Еще одно военное преступление фашистов..
Перед этим переселив их в отдельный корпус..
Еще одно военное преступление фашистов..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1511
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 00:41
Цитата:
Читать умеешь? Или не способен? Есть и другие читатели. Кину ссылку для них про охрану белорусской АЭС:
АЭС охраняет полк ПВО, и спецчасть (обычно тоже численностью до полка)Цитата:
Тех, кто АЭС охранял?!
Или ты уже не про Фому, а про Ерёму?
111:
Ой, да ладно то враки устравать
Ой, да ладно то враки устравать
Читать умеешь? Или не способен? Есть и другие читатели. Кину ссылку для них про охрану белорусской АЭС:
111:
Казнили ведь 80 человек и взорвали в Еленовке..
Казнили ведь 80 человек и взорвали в Еленовке..
Тех, кто АЭС охранял?!
Или ты уже не про Фому, а про Ерёму?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 00:43
Цитата:
Разумеется, они сдались, кого не уничтожили.
Впоследствии пожалели, но было уже поздно..
serg kost:
Тех, кто АЭС охранял?
Тех, кто АЭС охранял?
Разумеется, они сдались, кого не уничтожили.
Впоследствии пожалели, но было уже поздно..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 00:49
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 01:03
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 01:15
Господи , что же у некоторых в голове творится !!!Полная идиосинкразия .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 01:16
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 01:17
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 01:20
Цитата:
Ну в принципе ошибся с темой..----Сколько уже пропустил в себя , что такие ошибки совершаешь ??
111:
Ну в принципе ошибся с темой..----Сколько уже пропустил в себя , что такие ошибки совершаешь ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 01:23
Комментарий удален модератором.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 14:04
И снова здравствуйте..
А шо такого Гога написал то?
Не спалось что ли?
А шо такого Гога написал то?
Не спалось что ли?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 14:32
И снова предатели..
И снова заглядывание россиян к ним в постель..
Раз ты против войны, ты гей или лесби..
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подвергла критике певицу Манижу Сангин (Manizha), обвинив ее в том, что она опозорила всех российских женщин на международном песенном конкурсе «Евровидение».
Об этом она написала в своем Telegram-канале. По ее словам, исполнительница якобы последовательно продвигает нетрадиционные ценности и ЛГБТ.
«Она же выступила против спецоперации, сказав, что это «против ее воли», — сказала Мизулина.
И снова заглядывание россиян к ним в постель..
Раз ты против войны, ты гей или лесби..
Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подвергла критике певицу Манижу Сангин (Manizha), обвинив ее в том, что она опозорила всех российских женщин на международном песенном конкурсе «Евровидение».
Об этом она написала в своем Telegram-канале. По ее словам, исполнительница якобы последовательно продвигает нетрадиционные ценности и ЛГБТ.
«Она же выступила против спецоперации, сказав, что это «против ее воли», — сказала Мизулина.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.08.22 - 14:35
Как мы видим, в России идет охота на красивых и самостоятельных девушек..
Может россиянам принять законы Шариата по принципу талибов Афганистана, их сегодняшних друзей?
Может россиянам принять законы Шариата по принципу талибов Афганистана, их сегодняшних друзей?
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