Re: За что в Казахстане блокируют сайты и интернет-контент

Отправлено: - 14:10

Хорошо что хоть не как в России, кто критикует власть, тот дискредитирует армию и кто штрафом, а кто и на зону или на СВО,тупо дают автомат и иди, мочи в сартирах..

У нас еще пока что практически полная свобода слова..