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≡ За что в Казахстане блокируют сайты и интернет-контент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44978
За что в Казахстане блокируют сайты и интернет-контент
Отправлено: 28.08.22 - 14:10
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В январе-июне 2021 года Казахстан вошёл в топ-3 стран по частоте обращений в Google с просьбами о блокировке контента. С 2014-го по апрель 2022 года в Казахстане заблокировали более 95 тысяч сайтов, из них в одном только 2021 году – 13 200 сайтов
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17172
Re: За что в Казахстане блокируют сайты и интернет-контент
Отправлено: 28.08.22 - 14:10
#1
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Хорошо что хоть не как в России, кто критикует власть, тот дискредитирует армию и кто штрафом, а кто и на зону или на СВО,тупо дают автомат и иди, мочи в сартирах..
У нас еще пока что практически полная свобода слова..
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