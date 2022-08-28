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≡ «За неделю уходят 3 мешка!» - Разрешить закупку сахара из стабфонда просят детсады и школы в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44977
«За неделю уходят 3 мешка!» - Разрешить закупку сахара из стабфонда просят детсады и школы в Костанайской области
Отправлено: 28.08.22 - 02:53
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Ситуация с продажей сахара в стабилизировалась, но проблемы еще остались. О них рассказали сегодня, 27 августа, на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8851
«За неделю уходят 3 мешка!» - Разрешить закупку сахара из стабфонда просят детсады и школы в Костанайской области
Отправлено: 28.08.22 - 02:53
#1
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На сегодняшний день проблема уже не актуальная, социальный сахар 470 коммерческий 530 разница копеечная,купите 3 мешка сахара на складской и не заморачивайтесь с социальным.

[Исправлено: Добринцофф, 28.08.2022 - 05:02]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11381
Re: «За неделю уходят 3 мешка!» - Разрешить закупку сахара из...
Отправлено: 28.08.22 - 07:48
#2
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Цитата:
Проблема в том, что детсады и школы не могут получить социальный сахар. Мы неоднократно обращались в СПК «Тобол»

Да его просто нету в наличии, безполезно выпрашивать. Всё уже украдено до нас(с) :lol:
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
368
Re: «За неделю уходят 3 мешка!» - Разрешить закупку сахара из...
Отправлено: 28.08.22 - 09:21
#3
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доруководились, блин. уже и с мукой проблемы. Это в нашем то регионе?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11381
«За неделю уходят 3 мешка!» - Разрешить закупку сахара из стабфонда просят детсады и школы в Костанайской области
Отправлено: 28.08.22 - 11:02
#4
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Цитата:
рихард:
Читал соседнию ветку? Наши чето так нахимичили, что зерно в РФ дешевле стало покупать чем дома))) и этот курс ещё высокий у нас ,и дт дешевле в два раза и льготы дают на топливо. И зп меньше механизаторам. :lol:
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