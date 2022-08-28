Отправлено: - 07:48

Проблема в том, что детсады и школы не могут получить социальный сахар. Мы неоднократно обращались в СПК «Тобол»

Цитата:Да его просто нету в наличии, безполезно выпрашивать. Всё уже украдено до нас(с)