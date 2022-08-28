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≡ Почему эксперты и родители выступают против сокращения школьных каникул
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44977
Почему эксперты и родители выступают против сокращения школьных каникул
Отправлено: 28.08.22 - 00:21
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Президент Казахской лиги экспертов образования Гульнара Абишева отметила, что аргументация Министерства просвещения касательно продления учебного года до конца мая с приведением опыта европейских стран является натянутой.
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§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
178
Re: Почему эксперты и родители выступают против сокращения...
Отправлено: 28.08.22 - 00:21
#1
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я так думаю мы давно под внешним управлением! Что прикажут кураторы так и будет. вспомните пенсионный возраст как подняли? напомнить тем кто забыл? никакой самостоятельности, все против собственного народа! и хвалят тут то и дело ср..ую капиталистическую рыночную экономику. При СССР действительно была забота о народе, читайте люди, смотрите фильмы, пока паразиты ещё окончательно интернет не зачистили, изучайти советские учебники, слушайте рассказы адекватных долгожителей, и бо так и не будете знать как действительно ВЛАСТЬ заботилась о своём народе! а то что происходит сейчас сплошной ФАЛЬШ и обман!
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1429
Re: Почему эксперты и родители выступают против сокращения...
Отправлено: 28.08.22 - 05:36
#2
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Цитата:
Tenkisch:
При СССР действительно была забота о народе

Поддерживаю
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