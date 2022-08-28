Re: Почему эксперты и родители выступают против сокращения...

Отправлено: - 00:21

я так думаю мы давно под внешним управлением! Что прикажут кураторы так и будет. вспомните пенсионный возраст как подняли? напомнить тем кто забыл? никакой самостоятельности, все против собственного народа! и хвалят тут то и дело ср..ую капиталистическую рыночную экономику. При СССР действительно была забота о народе, читайте люди, смотрите фильмы, пока паразиты ещё окончательно интернет не зачистили, изучайти советские учебники, слушайте рассказы адекватных долгожителей, и бо так и не будете знать как действительно ВЛАСТЬ заботилась о своём народе! а то что происходит сейчас сплошной ФАЛЬШ и обман!