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≡ «За неделю уходят 3 мешка!» - Разрешить закупку сахара из стабфонда просят детсады и школы в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44976
«За неделю уходят 3 мешка!» - Разрешить закупку сахара из стабфонда просят детсады и школы в Костанайской области
Отправлено: 28.08.22 - 02:53
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Ситуация с продажей сахара в стабилизировалась, но проблемы еще остались. О них рассказали сегодня, 27 августа, на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8851
«За неделю уходят 3 мешка!» - Разрешить закупку сахара из стабфонда просят детсады и школы в Костанайской области
Отправлено: 28.08.22 - 02:53
#1
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На сегодняшний день проблема уже не актуальная, социальный сахар 470 коммерческий 530 разница копеечная,купите 3 мешка сахара на складской и не заморачивайтесь с социальным.

[Исправлено: Добринцофф, 28.08.2022 - 05:02]
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