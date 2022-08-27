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≡ Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44975
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 10:52
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- Мы на постоянной основе проводим работу, обращаются к нам предприниматели и из России, и из Украины, которые готовы наладить здесь производство, - сообщил на брифинге руководитель управления предпринимательства Аслан ЖАНЫСПАЕВ.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1511
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 28.08.22 - 00:30
#30
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Цитата:
111:
Меня кстати отправляли туда лечить печень..

Может попробовать не пить пиво бочками?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17163
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 28.08.22 - 00:38
#31
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Цитата:
serg kost:
Может попробовать не пить пиво бочками?

А раньше, лет 15 назад и не пил особо..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17163
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 28.08.22 - 00:40
#32
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Цитата:
serg kost:
Создавался всем Союзом

Ой, ладно чесать..
Украинцы тут типа ни при чем .
Вот именно, среди них специалистов было больше всего..
Это как примерно и шоу бизнес российский, одни украинцы..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1511
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 28.08.22 - 00:52
#33
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Цитата:
111:
Вот именно, среди них специалистов было больше всего..

КБ Антонова создано в 1946 году на Новосибирском авиазаводе. В 1952 году переведено в Киев.
Сам Антонов родился в московской области, русский.
ГП «Антонов» находится в затяжном кризисе. С 2016 по 2018 год предприятие не произвело ни одного серийного самолёта; представители компании заявили, что эта ситуация сложилась в том числе из-за разрыва связей с Россией
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17163
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 28.08.22 - 00:53
#34
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Цитата:
serg kost:
КБ Антонова создано в 1946 году на Новосибирском авиазаводе. В 1952 году переведено в Киев.

И?
Что ты хочешь этим сказать, что украинцы были раньне никем, а сейчас и подавно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17163
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 28.08.22 - 00:55
#35
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Ну в принципе ошибся с темой..

[Исправлено: 111, 28.08.2022 - 01:13]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17163
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 28.08.22 - 01:00
#36
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Тут так же, извиняюсь..

[Исправлено: 111, 28.08.2022 - 01:14]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6469
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 28.08.22 - 01:04
#37
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Уже и сюда добрался со своей жратвой !!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1511
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 28.08.22 - 01:05
#38
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Цитата:
111:
Что ты хочешь этим сказать, что украинцы были раньне никем, а сейчас и подавно?

Вот ты сказал, что КБ Антонова создали в Киеве, потому что украинцы умнее других.
Теперь пишешь, что они были никем.
Я столько не выпью...
Пойду спать, поберегу печень.
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