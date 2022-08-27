Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 10:52
- Мы на постоянной основе проводим работу, обращаются к нам предприниматели и из России, и из Украины, которые готовы наладить здесь производство, - сообщил на брифинге руководитель управления предпринимательства Аслан ЖАНЫСПАЕВ. Читать новость
ПолиграфЪ Боярышников: вторая армия мира со своим отсталым вооружением которому аналогов нет..так получает по муссалам от тер обороны Украины
Ещё во времена СССР любой город за пару часов можно было превратить в пустыню.Из личного опыта на учениях. И в России такое оружие есть.При этом в своих рядах нет никаких потерь в живой силе. Но работают военные России в щадящем режиме по отношению к украинцам. Это отмечают и военные РФ, которые участвуют в боевых операциях.
Поддержу. Технология следующая.Офицеры США, которые находятся в Украине, в пунктах управления делают запрос на данные спутников, которые Илон Маск запустил в космос. Получают ответы по интересующим объектам. Далее эти данные расшифровываются опять же амерами и их получают солдаты Украины. И на НАТОвских орудиях ведут обстрелы.
Мишаня: Почему не хочется своих, казахстанских производств, качественных и недорогих?
Кто тебе сказал что то же производство медтехники будет дешевым и качественным, тех же томографов? А производство трусов? Производство новейшей военной техники? Производство чипов наконец, где если оборот менее миллиарда ойро, то это не выгодно?
Хочешь сказать, что в воюющей Украине шить трусы и производить другую промышленную продукцию легче и дешевле, чем в мирном Казахстане? И это в условиях, когда миллионы рабочих рук сбежали из Украины, в стране нет топлива, а всех мужчин гребут на фронт? Ну ты экономист...
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