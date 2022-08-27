Отправлено: - 21:01

abaika95:

И да Германия объявила официально войну СССР? А ссср когда Официально войну объявил Германии?

Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу.



Цитата:Все формальности были соблюдены дипломатическим протоколом. Только не называлось слово "война".Были вручены необходимые ноты. Началась эвакуация посольств.СССР объявил войну Германии в тот же день:Цитата:То есть, устами министра иностранных дел была объявлена война Германии.Сейчас ни Россия, ни Украина друг другу войны не объявляли на дипломатическом уровне.