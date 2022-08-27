Прогноз на 5 дней
ясно+19°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 72% влажность
  • СВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 394 из 394«1...392393394
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6465
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 23:25
#5896
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Где я это сказал?

---Малшык , ты читать и мыслить умеешь??? Никто и не говорить кто это сказал !!! Там вопрос стоит ---повторяю для тебя , смотри внимательно , и напряги извилину ****Только получается , что стреляют сами в себя ??? Где логика ??*** ==== Это вопрос к тебе ---на который ты не можешь ответить . Вопрос простой ---Где логика -обстреливать самих себя ?????
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17139
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 23:31
#5897
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
что стреляют сами в себя ?

Не понял, я сказал что трусливые оккупанты будут от стыда кончать себя?
Да ни за что!
Трусы они и трусы, чтобы исподтишка убивать детей, как было в Чаплино..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6465
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 23:34
#5898
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Не понял

---Ну ты и .....Всё , забудь что было раньше написАно .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6465
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 23:37
#5899
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На ЗАЭС стоят российские войска ?? Марик - ответ - --да или нет ???
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1503
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 23:43
#5900
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Привет Скандинавия

Перспектива вступления Финляндии и Швеции в НАТО прорабатывалась ещё осенью прошлого года.
Похоже, это было последней каплей, переполнившей чашу терпения России.
Дальше последовал ультиматум "о границах НАТО до 1997 года".
Ну и посмотрим через год на результат.
Пари любишь?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17139
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 23:44
#5901
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
На ЗАЭС стоят российские войска

Там они прячутся, отстреливают и обратно.
Да фото со спутников полно.
Это ведь такие гниды, слов нет..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17139
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 23:47
#5902
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Ну и посмотрим через год на результат.

Мы уже смотрели, как за 72 часа фашисты окупируют и денацифицируют Украину..
И?
Мне верить лживой путинской пропаганде, которая говорит, что Ж..па президента это Родина, или фактам?
Профайл
Страница 394 из 394«1...392393394
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: 111, serg kost

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS