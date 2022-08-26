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"Здесь по 260 тенге, рядом по 450" - Как приказ министра энергетики повлиял на работу АЗС в Костанае?
"Здесь по 260 тенге, рядом по 450" - Как приказ министра энергетики повлиял на работу АЗС в Костанае?
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