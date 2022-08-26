Re: "Здесь по 260 тенге, рядом по 450" - Как приказ...

Отправлено: - 17:22

В прошлом году, когда понимали цены на ДТ, говорили о том, и что дефицит, и что вывозят иностранцы.



Теперь когда проблемы с дефицитом нет и с вывозом решили, можно вернуть для граждан цену в 188 тг/л.

Или за свои слова в правительстве не отвечают?

Хорошо бы такой запрос кто-нибудь из СМИ сделал...