Отправлено: - 23:25

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Где я это сказал?

Цитата:---Малшык , ты читать и мыслить умеешь??? Никто и не говорить кто это сказал !!! Там вопрос стоит ---повторяю для тебя , смотри внимательно , и напряги извилину ****Только получается , что стреляют сами в себя ??? Где логика ??*** ==== Это вопрос к тебе ---на который ты не можешь ответить . Вопрос простой ---Где логика -обстреливать самих себя ?????