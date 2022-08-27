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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 393 из 394«1...391392393394»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17138
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 22:37
#5881
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Цитата:
Гога:
Только получается , что стреляют сами в себя

Где я это сказал?
Я же сказал, украинцы уничтожили Смерч, а с ним четверых оккупантов, один без ног остался.
Он там и горел..
Но не станция же..
Удара по ней не было..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17138
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 22:39
#5882
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Цитата:
serg kost:

И что?
Кто то думал что им украинцы нужны и они их решили усыновить?
Им не нужна Россия у их границ, только и всего..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17138
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 22:50
#5883
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Ну да ладно..
А сейчас ходили в магазин..
Устали..
Старые мы с с моей старушкой..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17138
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 22:52
#5884
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Сидим отдыхаем с кухаркой..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17138
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 22:56
#5885
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Амирка..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17138
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 23:10
#5886
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По дороге берем додо пиццу, запрещенную в России..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17138
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 23:12
#5887
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Костанай, наш город..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17138
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 23:15
#5888
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Идем дальше .

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17138
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 23:16
#5889
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Вот такая вот пицца..

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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1503
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 23:18
#5890
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Цитата:
111:
Им не нужна Россия у их границ, только и всего..

США не нужна Россия у их границ?
Но и России не нужно НАТО у своей границы.
Всё логично.
США хотели свои базы в Крыму? Россия купировала угрозу.
США хотели втянуть Украину в НАТО? Похоже, не выйдет фокус с натой.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17138
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 23:18
#5891
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Ну а сегодня у нас домашний фарш..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17138
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 23:19
#5892
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Цитата:
serg kost:
США не нужна Россия у их границ? Но и России не нужно НАТО у своей границы.

Привет Скандинавия .
В последующим Украина с натовским вооружением..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17138
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 23:20
#5893
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Цитата:
serg kost:
США хотели свои

Прощай Сирия и Ливия, откуда оккупанты тащат свое оружие обратно на границу с Украиной..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17138
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 23:22
#5894
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Собственно фарш..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17138
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 23:24
#5895
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Собственно и котлетки с него..

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