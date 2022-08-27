Отправлено: - 23:18

111:

Им не нужна Россия у их границ, только и всего..

Цитата:США не нужна Россия у их границ?Но и России не нужно НАТО у своей границы.Всё логично.США хотели свои базы в Крыму? Россия купировала угрозу.США хотели втянуть Украину в НАТО? Похоже, не выйдет фокус с натой.