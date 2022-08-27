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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 392 из 392«1...390391392
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6459
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 20:19
#5866
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Цитата:
111:
111: гуляют детишки в Авдеевке на каруселях катаются.. ----Не знаю .Я верю только фото , которые сделаны лично тобой
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17120
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 20:35
#5867
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Цитата:
Гога:
23 часа назад, источник: ИзвестияВСУ выпустили четыре снаряда по Запорожской АЭС Украинские войска открыли огонь по Запорожской АЭС, сообщил корреспондент «Известий» Роман Польшаков 26 августа. По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили минимум четыре снаряда по станции, разрушений нет. В районе ЗАЭС виден дым, его происхождение неизвестно

Милый малшык, ты опять лжешь?



Что ты тут видишь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17120
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 20:36
#5868
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Немного общего плана..



Где станция и где дым?
Ну ты со своей лживой пропагандой, совсем мнение потерял..

[Исправлено: 111, 27.08.2022 - 20:37]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6459
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 20:50
#5869
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Цитата:
111:
Милый малшык, ты опять лжешь?

--Где ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6459
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 20:59
#5870
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Цитата:
111:
Где станция и где дым?

----Писатель , читать умеешь ?? *****В районе ЗАЭС виден дым, *** , ещё раз - в районе ЗАЭС,В районе ЗАЭС виден дым,В районе ЗАЭС виден дым . Что тебе , малшык , тут непонятно ???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17120
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 21:06
#5871
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Цитата:
Гога:
----Писатель , читать умеешь ?? *****В районе ЗАЭС виден дым, *** , ещё раз - в районе ЗАЭС,В районе ЗАЭС виден

Ну и?
Это же тебе не АЭС..
Это горит подбитый смерч..
Который прикрывался станцией..

[Исправлено: 111, 27.08.2022 - 21:07]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17120
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 21:12
#5872
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Вот пожалуйста, станция стоит спокойно..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6459
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 21:16
#5873
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Цитата:
111:
Милый малшык, ты опять лжешь?

---Где ??????В чем ?????
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6459
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 21:24
#5874
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На Украине утверждают, будто бы Россия обстреливает АЭС, которая находится под ее же контролем, пишет Figaro. Читатели издания считают, что такую чушь невозможно выдать за правду. Некоторые недоумевают: неужели Киев держит всех на Западе за идиотов?Thierry LARONDEПросто прелесть, как в этой статье представлены факты. Украина обвиняет Россию в обстреле собственных объектов на своей территории. Это настолько глупо, что даже СМИ, поддерживающие действия Зеленского, не могут выдать эту чушь за правду. Вот вдруг украинцы вспомнили, что, когда несколько месяцев назад русские захватили этот район, "они в процессе штурма стреляли по АЭС". По логике вещей, русские якобы стреляли сами по себе, так как контролируют территорию АЭС. То есть, по утверждению супер-честного Зеленского, русские занимаются ядерным шантажом самих себя. А на самом деле все это доказывает лишь одно – что Зеленский лжет. И вот еще одна правда: некоторые господа в Киеве, которые пытаются выдать себя за образцы добродетели, совершают те самые преступления, за которые осуждают других.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17120
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 21:37
#5875
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Цитата:
Гога: Где ??????В чем ?????

Цитата:
Гога:
Украинские войска открыли огонь по Запорожской АЭС


Свое вранье хоть читай иногда..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6459
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 21:46
#5876
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Цитата:
111:
Свое вранье хоть читай иногда.

----источник: Известия ------хоть читай иногда внимательно , кто источник
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