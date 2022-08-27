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Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
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