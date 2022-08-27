Гога: 23 часа назад, источник: ИзвестияВСУ выпустили четыре снаряда по Запорожской АЭС Украинские войска открыли огонь по Запорожской АЭС, сообщил корреспондент «Известий» Роман Польшаков 26 августа. По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили минимум четыре снаряда по станции, разрушений нет. В районе ЗАЭС виден дым, его происхождение неизвестно
На Украине утверждают, будто бы Россия обстреливает АЭС, которая находится под ее же контролем, пишет Figaro. Читатели издания считают, что такую чушь невозможно выдать за правду. Некоторые недоумевают: неужели Киев держит всех на Западе за идиотов?Thierry LARONDEПросто прелесть, как в этой статье представлены факты. Украина обвиняет Россию в обстреле собственных объектов на своей территории. Это настолько глупо, что даже СМИ, поддерживающие действия Зеленского, не могут выдать эту чушь за правду. Вот вдруг украинцы вспомнили, что, когда несколько месяцев назад русские захватили этот район, "они в процессе штурма стреляли по АЭС". По логике вещей, русские якобы стреляли сами по себе, так как контролируют территорию АЭС. То есть, по утверждению супер-честного Зеленского, русские занимаются ядерным шантажом самих себя. А на самом деле все это доказывает лишь одно – что Зеленский лжет. И вот еще одна правда: некоторые господа в Киеве, которые пытаются выдать себя за образцы добродетели, совершают те самые преступления, за которые осуждают других.
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