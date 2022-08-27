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23 часа назад, источник: ИзвестияВСУ выпустили четыре снаряда по Запорожской АЭС Украинские войска открыли огонь по Запорожской АЭС, сообщил корреспондент «Известий» Роман Польшаков 26 августа. По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили минимум четыре снаряда по станции, разрушений нет. В районе ЗАЭС виден дым, его происхождение неизвестно

Цитата:Милый малшык, ты опять лжешь?Что ты тут видишь?