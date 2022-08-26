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"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44974
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 26.08.22 - 17:20
Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 26 августа, встретился с журналистами местных СМИ, чтобы ответить на вопросы, которые больше всего волнуют горожан. Как сообщил аким, что в городе планируется создать систему полива.
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Re: "Нужна система полива" - О чем говорил аким...
Отправлено: 27.08.22 - 16:06
Цитата:
---Начали за здравие , кончилиз а упокой .Что ж вы злые такие , так все болезненно воспринимаете ? Просто вспомните , как саженцы деревьев покупали за 5000 тенге в России , хотя такие же в лесхозе местном дешевле намного .
Kairat stayer:
---Начали за здравие , кончилиз а упокой .Что ж вы злые такие , так все болезненно воспринимаете ? Просто вспомните , как саженцы деревьев покупали за 5000 тенге в России , хотя такие же в лесхозе местном дешевле намного .
Re: "Нужна система полива" - О чем говорил аким...
Отправлено: 27.08.22 - 16:07
Цитата:
---А вас разве не так ??
Kairat stayer:
Так, у вас частично засекретили сведения о
Так, у вас частично засекретили сведения о
---А вас разве не так ??
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3145
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 27.08.22 - 17:19
Цитата:
За саженцы, не припомню, но допускаю, что данный факт имел место быть, не выдумали надеюсь. Цитата:
Далеко не так, у нас скорее всего проведут тендер и кто выиграет, те и будут заниматься монтажом и введением в эксплуатацию автоматизированной системы полива. Стоимость от 200-300 миллионов тенге вдоль набережной по улице Гашека, это примерная предварительная сумма, якобы в этом диапазоне.
Гога:
Просто вспомните , как саженцы деревьев покупали за 5000 тенге в России , хотя такие же в лесхозе местном дешевле намного .
Просто вспомните , как саженцы деревьев покупали за 5000 тенге в России , хотя такие же в лесхозе местном дешевле намного .
За саженцы, не припомню, но допускаю, что данный факт имел место быть, не выдумали надеюсь. Цитата:
Гога:
---А вас разве не так ??
---А вас разве не так ??
Далеко не так, у нас скорее всего проведут тендер и кто выиграет, те и будут заниматься монтажом и введением в эксплуатацию автоматизированной системы полива. Стоимость от 200-300 миллионов тенге вдоль набережной по улице Гашека, это примерная предварительная сумма, якобы в этом диапазоне.
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 27.08.22 - 17:41
Цитата:
----Тут тоже . Но вопрос в том , что потом материал часто материал , в частности как здесь , трубы и фитинге дороже получаются , чем в магазине .
Kairat stayer:
проведут тендер и кто выиграет, те и будут заниматься монтажом и введением в эксплуатацию
проведут тендер и кто выиграет, те и будут заниматься монтажом и введением в эксплуатацию
----Тут тоже . Но вопрос в том , что потом материал часто материал , в частности как здесь , трубы и фитинге дороже получаются , чем в магазине .
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 27.08.22 - 17:44
Цитата:
---Не помните , как где-то на юге (Казахстана ) несколько лет назад батарейки пальчиковые по ляму тенге хотели закупить ??
Kairat stayer:
Стоимость от
Стоимость от
---Не помните , как где-то на юге (Казахстана ) несколько лет назад батарейки пальчиковые по ляму тенге хотели закупить ??
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17120
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 27.08.22 - 18:20
Цитата:
И на юге России зетпатриоты об этом побеспокоились..
Похвально..
Гога:
Не помните , как где-то на юге (Казахстана ) несколько лет назад батарейки пальчиковые по ляму тенге хотели закупить ??
Не помните , как где-то на юге (Казахстана ) несколько лет назад батарейки пальчиковые по ляму тенге хотели закупить ??
И на юге России зетпатриоты об этом побеспокоились..
Похвально..
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 27.08.22 - 18:24
Цитата:
----Уважаемый , не надо влазить в чужой диалог .Просто некрасиво .
111:
И на юге России зетпатриоты об этом побеспокоились.. Похвально..
И на юге России зетпатриоты об этом побеспокоились.. Похвально..
----Уважаемый , не надо влазить в чужой диалог .Просто некрасиво .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17120
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 27.08.22 - 18:27
Цитата:
Это когда в личке, тут диалоги выставлены на всеобщее обозрение..
Просто интересно узнать, зачем вы так беспокоитесь о проблемах в чужих странах..
Хотя о батарейках аким не сказал ни слова, что там на юге.
Даже он туда не лезет.
[Исправлено: 111, 27.08.2022 - 18:28]
Гога:
Уважаемый , не надо влазить в чужой диалог .Просто некрасиво .
Уважаемый , не надо влазить в чужой диалог .Просто некрасиво .
Это когда в личке, тут диалоги выставлены на всеобщее обозрение..
Просто интересно узнать, зачем вы так беспокоитесь о проблемах в чужих странах..
Хотя о батарейках аким не сказал ни слова, что там на юге.
Даже он туда не лезет.
[Исправлено: 111, 27.08.2022 - 18:28]
Re: "Нужна система полива" - О чем говорил аким...
Отправлено: 27.08.22 - 20:45
Цитата:
----Вот это вы беспокоитесь о чужой стране , в которой даже , наверное не были - об Украине . Постоянно зачем те лезете в Россию - тоже чужую вам . А я - о проблемах на моей Родины . Остальное ---во флуд . Хотя вам все равно ничего не понять .
111:
Просто интересно узнать, зачем вы так беспокоитесь о проблемах в чужих странах..
Просто интересно узнать, зачем вы так беспокоитесь о проблемах в чужих странах..
----Вот это вы беспокоитесь о чужой стране , в которой даже , наверное не были - об Украине . Постоянно зачем те лезете в Россию - тоже чужую вам . А я - о проблемах на моей Родины . Остальное ---во флуд . Хотя вам все равно ничего не понять .
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