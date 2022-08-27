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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 391 из 391«1...389390391
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 16:33
#5851
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Ну и что получилось за 25 минут напряга ума..

Мемуары завистливого Zетпатриота..

Мы любим Ж..пу президента
И смерть украинских детей
Ведь это наша компонента
Спецоперация властей

Та СВО что жизни рубит
Тех что хотели лучше жить
Но пусть их лучше бомбы сгубят
Пусть их заставят волком выть

Как воем мы здесь орков туча
И дети наши нищеты
Покажем что такое Буча
Пошлем им траурны цветы..

Да, мы Завистники от Бога
И неудачники в быту
У нас ведь только тут берлога
И жить порой невмоготу..

И потому мы уничтожим
И потому мы всех убьем
И лишь потом мы подытожим
Кого мы выжжем там огнем..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6451
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 16:44
#5852
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Такое ощущение , что некоторые думают , что все , абсолютно все только и думают , и разговаривают про СВО круглые сутки напролёт . А между этим - сидят перед ТВ и с упоением смотрят Соловьёва , Норкина , Симонян и иже с ними ! ****Нет, ребята, всё не так !Всё не так, ребята...Эх, раз, да еще еще много-много много раз.****
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 16:55
#5853
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Цитата:
Гога:
Такое ощущение , что некоторые думают , что все , абсолютно все только и думают , и разговаривают про СВО круглые сутки напролёт . А между

Ну ты же тут целыми сутками сидишь и распространяешь лживую путинскую пропаганду..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 17:10
#5854
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Из необычного

Орки из фильма «Властелин колец» попросили не сравнивать их с русскими. Видеозапись с их обращением была опубликована на YouTube-канале украинской организации по защите животных UAnimals.



В ролике, где были использованы фрагменты из фильма с новой озвучкой, фэнтезийные персонажи призывают зрителей не называть русских орками, поскольку это «оскорбительно» для последних

«Пожалуйста, не называйте русских орками. Это оскорбляет нас», — высказались герои видео.

Орки также уточнили, что они «не целятся в женщин и детей, не воруют стиральные машины и не испражняются на ковры». «Мы — воины, а не какой-то хлам», — заключили персонажи.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6451
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 17:26
#5855
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Цитата:
111:
Ну ты же тут целыми сутками сидишь и распространяешь лживую путинскую пропаганду..

---Совместно с тобой . Только ты **распространяешь лживую украинскую пропаганду..**
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 17:31
#5856
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Цитата:
Гога:
Только ты **распространяешь лживую украинскую пропаганду

То есть там сейчас мир и благополучие, гуляют детишки в Авдеевке на каруселях катаются..
Мда..
Вы зетпатриоты, не то что твердолобые, а за этим лбом, хоть и твердым, вообще ничего там не находится..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6451
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 17:51
#5857
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Цитата:
111:
гуляют детишки в Авдеевке на каруселях катаются..

----Не знаю .Я верю только фото , которые сделаны лично тобой .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6451
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 17:55
#5858
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Цитата:
111:
не то что твердолобые

----А кто обстреливает АЭС в Запорожье ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6451
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 17:59
#5859
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Цитата:
111:
Вы зетпатриоты, не то что твердолобые, а за этим лбом, хоть и твердым, вообще ничего там не находится..

---Вот зачем всех оскорблять ?? Или по себе судишь ?? Более твердолобого , чем ты - не встречал .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 18:15
#5860
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Цитата:
Гога:
-А кто обстреливает АЭС в Запорожье ??

Вот фашисты прячутся на АЭС и стреляют трусливо оттуда..
Натуральные фашисты, за людьми, за АЭС, зная что их не обстреливают..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 18:17
#5861
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Цитата:
Гога:
Вот зачем всех

Всех идиотов, возомнивших себя киллерами за бабло и убивающих мирное население Украины?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6451
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 18:30
#5862
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Цитата:
111:

----Я тебя спрашиваю ---кто стреляет по АЭС ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 18:33
#5863
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Цитата:
Гога:
тебя спрашиваю ---кто стреляет по АЭС ??

Я отвечаю, никто, от слова вообще..
Один раз был прилет дрона , который уничтожил фашистов в столовой..

[Исправлено: 111, 27.08.2022 - 18:34]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.08.22 - 19:02
#5864
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Костанай, я люблю тебя..

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Страница 391 из 391«1...389390391
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