Отправлено: - 16:55

Гога:

Такое ощущение , что некоторые думают , что все , абсолютно все только и думают , и разговаривают про СВО круглые сутки напролёт . А между

Цитата:Ну ты же тут целыми сутками сидишь и распространяешь лживую путинскую пропаганду..