Прогноз на 5 дней
ясно+27°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 36% влажность
  • С-СВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44974
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
Отправлено: 27.08.22 - 13:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В микрорайоне Юбилейный вместо свалки построим многофункциональный спорткомплекс с большой летней и зимней площадками, - сообщил аким. - По ПДП там был паркинг, но интереса у частников не было, поэтому лучше спорткомплекс.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17115
Re: Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по...
Отправлено: 27.08.22 - 13:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классно..
Акимат наш не дремлет как видим..
Будут конечно единицы недовольных, но как говорится, тех, кто не прилагает никаких усилий к построению нашего будущего, и не спрашивают..
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1498
Re: Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по...
Отправлено: 27.08.22 - 14:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обещать, - не значит жениться. У нас в стране хорошо, если половину обещанного делают.
В редакции НГ тоже обещали писать без ошибок. Но и в этой статье их как минимум парочка.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1403
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
Отправлено: 27.08.22 - 14:33
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
В редакции НГ тоже обещали писать без ошибок.

В редакции НГ обещали исправлять ошибки, если нам об этом сообщат. Писать без ошибок мы не обещали и не обещаем - корректора на сайте нет. Грамотность работников будем повышать, но дело это не быстрое.
Статью прочитаю еще раз. Если вас не затруднит, напишите о том, что вы считаете ошибкой, мне в личном сообщении или здесь.
Профайл Посетить вебсайт
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1498
Re: Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по...
Отправлено: 27.08.22 - 14:58
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Назрбаева


Цитата:
потратить зону
Профайл
Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
22
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
Отправлено: 27.08.22 - 15:11
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои посты корректируются. Редакция работает. Другое дело, что встречается текст настолько сырой, что ни с какого боку в нём невозможно поместить мысль. Тогда и получается только "кесарить" его. Ничего страшного или некачественного в работе редакции это не показывает. По сути крайне некачественные посты проще удалить. Но в редакции с пониманием относятся к нам с нашими желаниями публиковаться. Разве что в этом можно увидеть их "вину".
Профайл
d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
354
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
Отправлено: 27.08.22 - 15:26
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Грамотность работников будем повышать


Расскажите, каким образом. Очень интересно
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1403
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
Отправлено: 27.08.22 - 15:31
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Расскажите, каким образом. Очень интересно

Методом работы над ошибками. А вообще к теме статьи это не относится.
Профайл Посетить вебсайт
d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
354
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
Отправлено: 27.08.22 - 15:36
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Salnik Anatoliy:
Мои посты корректируются. Редакция работает. Другое дело, что встречается текст настолько сырой, что ни с какого боку в нём невозможно поместить мысль


Знаете, ваши статьи очень сложно читать. Как кто-то из великих сказал - кто ясно мыслит, ясно излагает. Не обижайтесь, но особого дара в графоманстве у вас, увы, нет. Как мне говорили мои учителя, хороший спец отличается от обычного тем, что он может объяснить сложные процессы из своей работы простыми словами. У вас так не получается. Повторю, не обижайтесь, просто не всем дано.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
904
Re: Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по...
Отправлено: 27.08.22 - 15:47
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Будут конечно единицы недовольных,


А заказных статьей в СМИ от недружественных соседей которые на это смотрят завидущими глазами???
Профайл
Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
22
Re: Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по...
Отправлено: 27.08.22 - 17:04
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Знаете, ваши статьи очень сложно читать.

Для меня это не новость.Нашей командой мы внедряем новации на предприятиях. Как правили по их просьбам. Пока обслуживаем (год минимум), все довольны. Но стоит уйти, обслуживать технику или работать в рамках созданной системы управления некому. Так и здесь. С этого сайта читают мои статьи на общероссийских сайтах и советуют здесь не печататься. Не тратить своё время.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17115
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
Отправлено: 27.08.22 - 18:32
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Salnik Anatoliy:
С этого сайта читают мои статьи на общероссийских сайтах

Две вымученных статейки, против тех, кто осуждает войну в Украине..
Ну не нужно быть о себе такого мнения..
Таких статеек, против всех тех, кто осуждает СВО, в России миллионы..

[Исправлено: 111, 27.08.2022 - 18:38]
Профайл
Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
22
Re: Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по...
Отправлено: 27.08.22 - 18:58
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну не нужно быть о себе такого мнения..

Моё мнение основывается на моей учёбе в Украине. И мои пращуры там родились,венчались и ещё с турками воевали.Поэтому Вам проще писАть о Луне, которую можете часто видеть, а не о далёкой Украине.
Пример. Украинский нацик пытался переехать во Львов. Съели местные. С лютой ненавистью постоянно отзывался о Путине. Сейчас с семьёй переехал из РК в Челябинск и от счастья до потолка прыгает в собственном доме.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS