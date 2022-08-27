Отправлено: - 18:43

ПолиграфЪ Боярышников:

вторая армия мира со своим отсталым вооружением которому аналогов нет..так получает по муссалам от тер обороны Украины

Цитата:Ещё во времена СССР любой город за пару часов можно было превратить в пустыню.Из личного опыта на учениях. И в России такое оружие есть.При этом в своих рядах нет никаких потерь в живой силе. Но работают военные России в щадящем режиме по отношению к украинцам. Это отмечают и военные РФ, которые участвуют в боевых операциях.