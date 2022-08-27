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≡ Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44974
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 10:52
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- Мы на постоянной основе проводим работу, обращаются к нам предприниматели и из России, и из Украины, которые готовы наладить здесь производство, - сообщил на брифинге руководитель управления предпринимательства Аслан ЖАНЫСПАЕВ.
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
22
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 27.08.22 - 18:11
#15
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Цитата:
111:
Как показал опыт, у Украины производство более качественное и современное..

Если не сложно, примеры этого опыта. Давно рекламируемый танк Украины "Оплот" не видно в боевых баталиях.
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Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
22
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 27.08.22 - 18:43
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
вторая армия мира со своим отсталым вооружением которому аналогов нет..так получает по муссалам от тер обороны Украины

Ещё во времена СССР любой город за пару часов можно было превратить в пустыню.Из личного опыта на учениях. И в России такое оружие есть.При этом в своих рядах нет никаких потерь в живой силе. Но работают военные России в щадящем режиме по отношению к украинцам. Это отмечают и военные РФ, которые участвуют в боевых операциях.
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