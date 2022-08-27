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Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44974
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
Отправлено: 27.08.22 - 13:51
- В микрорайоне Юбилейный вместо свалки построим многофункциональный спорткомплекс с большой летней и зимней площадками, - сообщил аким. - По ПДП там был паркинг, но интереса у частников не было, поэтому лучше спорткомплекс.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17115
Re: Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по...
Отправлено: 27.08.22 - 13:51
Классно..
Акимат наш не дремлет как видим..
Будут конечно единицы недовольных, но как говорится, тех, кто не прилагает никаких усилий к построению нашего будущего, и не спрашивают..
Акимат наш не дремлет как видим..
Будут конечно единицы недовольных, но как говорится, тех, кто не прилагает никаких усилий к построению нашего будущего, и не спрашивают..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1498
Re: Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по...
Отправлено: 27.08.22 - 14:27
Обещать, - не значит жениться. У нас в стране хорошо, если половину обещанного делают.
В редакции НГ тоже обещали писать без ошибок. Но и в этой статье их как минимум парочка.
В редакции НГ тоже обещали писать без ошибок. Но и в этой статье их как минимум парочка.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1403
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
Отправлено: 27.08.22 - 14:33
Цитата:
В редакции НГ обещали исправлять ошибки, если нам об этом сообщат. Писать без ошибок мы не обещали и не обещаем - корректора на сайте нет. Грамотность работников будем повышать, но дело это не быстрое.
Статью прочитаю еще раз. Если вас не затруднит, напишите о том, что вы считаете ошибкой, мне в личном сообщении или здесь.
serg kost:
В редакции НГ тоже обещали писать без ошибок.
В редакции НГ тоже обещали писать без ошибок.
В редакции НГ обещали исправлять ошибки, если нам об этом сообщат. Писать без ошибок мы не обещали и не обещаем - корректора на сайте нет. Грамотность работников будем повышать, но дело это не быстрое.
Статью прочитаю еще раз. Если вас не затруднит, напишите о том, что вы считаете ошибкой, мне в личном сообщении или здесь.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1498
Re: Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по...
Отправлено: 27.08.22 - 14:58
Цитата:
Цитата:
Назрбаева
Цитата:
потратить зону
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
Отправлено: 27.08.22 - 15:11
Мои посты корректируются. Редакция работает. Другое дело, что встречается текст настолько сырой, что ни с какого боку в нём невозможно поместить мысль. Тогда и получается только "кесарить" его. Ничего страшного или некачественного в работе редакции это не показывает. По сути крайне некачественные посты проще удалить. Но в редакции с пониманием относятся к нам с нашими желаниями публиковаться. Разве что в этом можно увидеть их "вину".
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 354
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
Отправлено: 27.08.22 - 15:26
Цитата:
Расскажите, каким образом. Очень интересно
Тимур Гафуров:
Грамотность работников будем повышать
Грамотность работников будем повышать
Расскажите, каким образом. Очень интересно
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1403
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
Отправлено: 27.08.22 - 15:31
Цитата:
Методом работы над ошибками. А вообще к теме статьи это не относится.
dvb:
Расскажите, каким образом. Очень интересно
Расскажите, каким образом. Очень интересно
Методом работы над ошибками. А вообще к теме статьи это не относится.
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 354
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
Отправлено: 27.08.22 - 15:36
Цитата:
Знаете, ваши статьи очень сложно читать. Как кто-то из великих сказал - кто ясно мыслит, ясно излагает. Не обижайтесь, но особого дара в графоманстве у вас, увы, нет. Как мне говорили мои учителя, хороший спец отличается от обычного тем, что он может объяснить сложные процессы из своей работы простыми словами. У вас так не получается. Повторю, не обижайтесь, просто не всем дано.
Salnik Anatoliy:
Мои посты корректируются. Редакция работает. Другое дело, что встречается текст настолько сырой, что ни с какого боку в нём невозможно поместить мысль
Мои посты корректируются. Редакция работает. Другое дело, что встречается текст настолько сырой, что ни с какого боку в нём невозможно поместить мысль
Знаете, ваши статьи очень сложно читать. Как кто-то из великих сказал - кто ясно мыслит, ясно излагает. Не обижайтесь, но особого дара в графоманстве у вас, увы, нет. Как мне говорили мои учителя, хороший спец отличается от обычного тем, что он может объяснить сложные процессы из своей работы простыми словами. У вас так не получается. Повторю, не обижайтесь, просто не всем дано.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 904
Re: Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по...
Отправлено: 27.08.22 - 15:47
Цитата:
А заказных статьей в СМИ от недружественных соседей которые на это смотрят завидущими глазами???
111:
Будут конечно единицы недовольных,
Будут конечно единицы недовольных,
А заказных статьей в СМИ от недружественных соседей которые на это смотрят завидущими глазами???
Re: Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по...
Отправлено: 27.08.22 - 17:04
Цитата:
Для меня это не новость.Нашей командой мы внедряем новации на предприятиях. Как правили по их просьбам. Пока обслуживаем (год минимум), все довольны. Но стоит уйти, обслуживать технику или работать в рамках созданной системы управления некому. Так и здесь. С этого сайта читают мои статьи на общероссийских сайтах и советуют здесь не печататься. Не тратить своё время.
dvb:
Знаете, ваши статьи очень сложно читать.
Знаете, ваши статьи очень сложно читать.
Для меня это не новость.Нашей командой мы внедряем новации на предприятиях. Как правили по их просьбам. Пока обслуживаем (год минимум), все довольны. Но стоит уйти, обслуживать технику или работать в рамках созданной системы управления некому. Так и здесь. С этого сайта читают мои статьи на общероссийских сайтах и советуют здесь не печататься. Не тратить своё время.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17115
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
Отправлено: 27.08.22 - 18:32
Цитата:
Две вымученных статейки, против тех, кто осуждает войну в Украине..
Ну не нужно быть о себе такого мнения..
Таких статеек, против всех тех, кто осуждает СВО, в России миллионы..
[Исправлено: 111, 27.08.2022 - 18:38]
Salnik Anatoliy:
С этого сайта читают мои статьи на общероссийских сайтах
С этого сайта читают мои статьи на общероссийских сайтах
Две вымученных статейки, против тех, кто осуждает войну в Украине..
Ну не нужно быть о себе такого мнения..
Таких статеек, против всех тех, кто осуждает СВО, в России миллионы..
[Исправлено: 111, 27.08.2022 - 18:38]
Re: Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по...
Отправлено: 27.08.22 - 18:58
Цитата:
Моё мнение основывается на моей учёбе в Украине. И мои пращуры там родились,венчались и ещё с турками воевали.Поэтому Вам проще писАть о Луне, которую можете часто видеть, а не о далёкой Украине.
Пример. Украинский нацик пытался переехать во Львов. Съели местные. С лютой ненавистью постоянно отзывался о Путине. Сейчас с семьёй переехал из РК в Челябинск и от счастья до потолка прыгает в собственном доме.
111:
Ну не нужно быть о себе такого мнения..
Ну не нужно быть о себе такого мнения..
Моё мнение основывается на моей учёбе в Украине. И мои пращуры там родились,венчались и ещё с турками воевали.Поэтому Вам проще писАть о Луне, которую можете часто видеть, а не о далёкой Украине.
Пример. Украинский нацик пытался переехать во Львов. Съели местные. С лютой ненавистью постоянно отзывался о Путине. Сейчас с семьёй переехал из РК в Челябинск и от счастья до потолка прыгает в собственном доме.
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