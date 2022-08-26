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≡ "Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44974
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 26.08.22 - 17:20
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Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 26 августа, встретился с журналистами местных СМИ, чтобы ответить на вопросы, которые больше всего волнуют горожан. Как сообщил аким, что в городе планируется создать систему полива.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6451
Re: "Нужна система полива" - О чем говорил аким...
Отправлено: 27.08.22 - 16:06
#15
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Цитата:
Kairat stayer:

---Начали за здравие , кончилиз а упокой .Что ж вы злые такие , так все болезненно воспринимаете ? Просто вспомните , как саженцы деревьев покупали за 5000 тенге в России , хотя такие же в лесхозе местном дешевле намного .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6451
Re: "Нужна система полива" - О чем говорил аким...
Отправлено: 27.08.22 - 16:07
#16
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Цитата:
Kairat stayer:
Так, у вас частично засекретили сведения о

---А вас разве не так ??
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3145
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 27.08.22 - 17:19
#17
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Цитата:
Гога:
Просто вспомните , как саженцы деревьев покупали за 5000 тенге в России , хотя такие же в лесхозе местном дешевле намного .


За саженцы, не припомню, но допускаю, что данный факт имел место быть, не выдумали надеюсь. Цитата:
Гога:

---А вас разве не так ??


Далеко не так, у нас скорее всего проведут тендер и кто выиграет, те и будут заниматься монтажом и введением в эксплуатацию автоматизированной системы полива. Стоимость от 200-300 миллионов тенге вдоль набережной по улице Гашека, это примерная предварительная сумма, якобы в этом диапазоне.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6451
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 27.08.22 - 17:41
#18
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Цитата:
Kairat stayer:
проведут тендер и кто выиграет, те и будут заниматься монтажом и введением в эксплуатацию

----Тут тоже . Но вопрос в том , что потом материал часто материал , в частности как здесь , трубы и фитинге дороже получаются , чем в магазине .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6451
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 27.08.22 - 17:44
#19
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Цитата:
Kairat stayer:
Стоимость от

---Не помните , как где-то на юге (Казахстана ) несколько лет назад батарейки пальчиковые по ляму тенге хотели закупить ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17115
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 27.08.22 - 18:20
#20
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Цитата:
Гога:
Не помните , как где-то на юге (Казахстана ) несколько лет назад батарейки пальчиковые по ляму тенге хотели закупить ??

И на юге России зетпатриоты об этом побеспокоились..
Похвально..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6451
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 27.08.22 - 18:24
#21
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Цитата:
111:
И на юге России зетпатриоты об этом побеспокоились.. Похвально..

----Уважаемый , не надо влазить в чужой диалог .Просто некрасиво .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17115
"Нужна система полива" - О чем говорил аким Костаная на встрече с журналистами
Отправлено: 27.08.22 - 18:27
#22
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Цитата:
Гога:
Уважаемый , не надо влазить в чужой диалог .Просто некрасиво .

Это когда в личке, тут диалоги выставлены на всеобщее обозрение..
Просто интересно узнать, зачем вы так беспокоитесь о проблемах в чужих странах..
Хотя о батарейках аким не сказал ни слова, что там на юге.
Даже он туда не лезет.

[Исправлено: 111, 27.08.2022 - 18:28]
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