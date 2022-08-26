Отправлено: - 17:19

Гога:

Просто вспомните , как саженцы деревьев покупали за 5000 тенге в России , хотя такие же в лесхозе местном дешевле намного .

Гога:



---А вас разве не так ??

Цитата:За саженцы, не припомню, но допускаю, что данный факт имел место быть, не выдумали надеюсь. Цитата:Далеко не так, у нас скорее всего проведут тендер и кто выиграет, те и будут заниматься монтажом и введением в эксплуатацию автоматизированной системы полива. Стоимость от 200-300 миллионов тенге вдоль набережной по улице Гашека, это примерная предварительная сумма, якобы в этом диапазоне.