Отправлено: - 15:36

Salnik Anatoliy:

Мои посты корректируются. Редакция работает. Другое дело, что встречается текст настолько сырой, что ни с какого боку в нём невозможно поместить мысль

Цитата:Знаете, ваши статьи очень сложно читать. Как кто-то из великих сказал - кто ясно мыслит, ясно излагает. Не обижайтесь, но особого дара в графоманстве у вас, увы, нет. Как мне говорили мои учителя, хороший спец отличается от обычного тем, что он может объяснить сложные процессы из своей работы простыми словами. У вас так не получается. Повторю, не обижайтесь, просто не всем дано.