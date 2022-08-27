Отправлено: - 15:45

обращаются к нам предприниматели и из России, и из Украины,

[Исправлено: 111, 27.08.2022 - 15:46]

Цитата:Как показал опыт, у Украины производство более качественное и современное..Другое дело, что российская агрессия уничтожает там все..И потому хотелось бы конечно больше украинских производств, чем какие то отсталые российские технологии каменного века..