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≡ Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44973
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 10:52
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- Мы на постоянной основе проводим работу, обращаются к нам предприниматели и из России, и из Украины, которые готовы наладить здесь производство, - сообщил на брифинге руководитель управления предпринимательства Аслан ЖАНЫСПАЕВ.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2739
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 27.08.22 - 10:52
#1
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Подозреваю что с помощью ДЕПа финны обходят санкции и под видом ДЕПовского поставляют своё финское масло в Россию.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12856
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 27.08.22 - 11:09
#2
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Цитата:
Когда начались известные события в Украине, была проблема, 

Какие известные события? Мы что в России живём где нельзя называть своими именами реальность происходящего?
24 февраля 2022 началась война россии против Украины
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2739
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 11:12
#3
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Цитата:
abaika95:
воими именами реальность происходящего?

боятся что Роскомнадзор заблокирует сайт.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2552
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 11:37
#4
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Цитата:
abaika95:
24 февраля 2022 началась война россии против Украины

Ой, а хто это объявил войну? Либералиссимус abaika95?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12856
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 27.08.22 - 11:42
#5
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Цитата:
юля елиссева:
боятся что Роскомнадзор заблокирует сайт.

Сайт нг?))
Цитата:
Маркс:
Ой, а хто это объявил войну? Либералиссимус abaika95?

Дугин на похоронах дочки
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1498
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 12:54
#6
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Ну вот один Дугин и воюет.
Даже Украина официально войну России не объявляла..

[Исправлено: serg kost, 27.08.2022 - 13:12]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
904
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 27.08.22 - 15:41
#7
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Цитата:
abaika95:
24 февраля 2022 началась война россии против Украины



Ага..теперь вторая армия мира со своим отсталым вооружением которому аналогов нет..так получает по муссалам от тер обороны Украины что не знает что ей делать теперь с этим. Пытаются делать хорошую мину при плохой игре! Посмешище!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17108
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 15:45
#8
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Цитата:
обращаются к нам предприниматели и из России, и из Украины,


Как показал опыт, у Украины производство более качественное и современное..
Другое дело, что российская агрессия уничтожает там все..
И потому хотелось бы конечно больше украинских производств, чем какие то отсталые российские технологии каменного века..

[Исправлено: 111, 27.08.2022 - 15:46]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6444
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 16:11
#9
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Цитата:
111:
отсталые российские технологии каменного века..
----ничего , и с ними проживем !
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
502
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 16:15
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ага..теперь вторая армия мира со своим отсталым вооружением которому аналогов нет..так получает по муссалам от тер обороны Украины что не знает что ей делать теперь с этим. Пытаются делать хорошую мину при плохой игре! Посмешище!

Если бы вторая армия мира получала по муссалам она бы не освобождала територии Украины от нацистов. Как мы видим каждый день 2-4 населенных пункта освобождается от нацистов и переходят под контроль союзных сил. И вторая армия мира всего лишь задействовала 10% своих военных ресурсов. Фактически воя против НАТО.

[Исправлено: viktorian85, 27.08.2022 - 16:16]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12856
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 27.08.22 - 16:42
#11
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Цитата:
serg kost:
Ну вот один Дугин и воюет. Даже Украина официально войну России не объявляла..

А Дугина задержали и оштрафовали за дискредитацию СВО?
Ответ нет, когда как других за слово война вяжут
Значит власти согласны что они ведут полноценную войну как бы они не там не называли))
И да Германия объявила официально войну СССР? А ссср когда Официально войну объявил Германии?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12856
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 27.08.22 - 16:44
#12
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Цитата:
viktorian85:
Как мы видим каждый день 2-4 населенных пункта освобождается от нацистов и переходят под контроль союзных сил. И вторая армия мира всего лишь задействовала 10% своих военных ресурсов. Фактически воя против НАТО.

Где видите? По 2 сортира захватить это ещё не населенные пункты)
Союзных это каких? Россия и ее собачки в виде лднр?
Вторая армия мира задействовала всего 10% своих ресурсов и тут же путин объявляет об увеличении армии))) а что случилось?
Фактически воююя против НАТО а НАТО вкурсе что с ним воюют? Сколько натовских частей прибыло на войну которой нет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17108
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 16:46
#13
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Цитата:
abaika95:
да Германия объявила официально войну СССР

По их мнению, это была не война, а спецоперация Германии..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6444
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 17:00
#14
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Цитата:
abaika95:
Фактически воююя

----СМИ узнали имя главы иностранных наемников на УкраинеKyiv Independent: воюющими на Украине иностранцами руководит польский мафиози Капусцинский . Приказы членам «Иностранного легиона» на Украине отдают его руководители, одним из которых якобы является мафиози из Польши. Речь идет о 60-летнем Саше Кучинском. Об этом сообщает RT со ссылкой на материал The Kyiv Independent. Иностранцы рассказали изданию, что Кучинский сильно пьет, оскорбляет их, дает смертельные задания и заставляет грабить магазины. Поляка также обвинили в том, что он пристает к женщинам-медикам и требует от солдат часть снаряжения, угрожая убийством. По данным источников The Kyiv Independent, настоящее имя Кучинского — Петр Капусцинский. Прежде он был членом преступной организации из Польши, но потом сбежал на Украину из-за уголовного преследования. В Польше Капусцинскому грозит до восьми лет тюремного срока за мошенничество. Варшава просила Киев в 2017 году вернуть мужчину домой, но власти Украины заявили, что сначала будут судить его сами. Ранее сообщалось, что на Украине ликвидирован американский наемник Джонс.Наемниками, участвующими в деятельности Интернационального легиона Украины, командует польский бандит Петр Капусцинский, скрывающийся от уголовного преследования на родине. Об этом 24 августа сообщило издание Der Spiegel.
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