Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44973
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 10:52
- Мы на постоянной основе проводим работу, обращаются к нам предприниматели и из России, и из Украины, которые готовы наладить здесь производство, - сообщил на брифинге руководитель управления предпринимательства Аслан ЖАНЫСПАЕВ.
Читать новость
Читать новость
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 27.08.22 - 10:52
Подозреваю что с помощью ДЕПа финны обходят санкции и под видом ДЕПовского поставляют своё финское масло в Россию.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12856
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 27.08.22 - 11:09
Цитата:
Какие известные события? Мы что в России живём где нельзя называть своими именами реальность происходящего?
24 февраля 2022 началась война россии против Украины
Когда начались известные события в Украине, была проблема,
Какие известные события? Мы что в России живём где нельзя называть своими именами реальность происходящего?
24 февраля 2022 началась война россии против Украины
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 11:12
Цитата:
боятся что Роскомнадзор заблокирует сайт.
abaika95:
воими именами реальность происходящего?
воими именами реальность происходящего?
боятся что Роскомнадзор заблокирует сайт.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2552
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 11:37
Цитата:
Ой, а хто это объявил войну? Либералиссимус abaika95?
abaika95:
24 февраля 2022 началась война россии против Украины
24 февраля 2022 началась война россии против Украины
Ой, а хто это объявил войну? Либералиссимус abaika95?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12856
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 27.08.22 - 11:42
Цитата:
Сайт нг?))
Цитата:
Дугин на похоронах дочки
юля елиссева:
боятся что Роскомнадзор заблокирует сайт.
боятся что Роскомнадзор заблокирует сайт.
Сайт нг?))
Цитата:
Маркс:
Ой, а хто это объявил войну? Либералиссимус abaika95?
Ой, а хто это объявил войну? Либералиссимус abaika95?
Дугин на похоронах дочки
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1498
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 12:54
Ну вот один Дугин и воюет.
Даже Украина официально войну России не объявляла..
[Исправлено: serg kost, 27.08.2022 - 13:12]
Даже Украина официально войну России не объявляла..
[Исправлено: serg kost, 27.08.2022 - 13:12]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 904
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 27.08.22 - 15:41
Цитата:
Ага..теперь вторая армия мира со своим отсталым вооружением которому аналогов нет..так получает по муссалам от тер обороны Украины что не знает что ей делать теперь с этим. Пытаются делать хорошую мину при плохой игре! Посмешище!
abaika95:
24 февраля 2022 началась война россии против Украины
24 февраля 2022 началась война россии против Украины
Ага..теперь вторая армия мира со своим отсталым вооружением которому аналогов нет..так получает по муссалам от тер обороны Украины что не знает что ей делать теперь с этим. Пытаются делать хорошую мину при плохой игре! Посмешище!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17108
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 15:45
Цитата:
Как показал опыт, у Украины производство более качественное и современное..
Другое дело, что российская агрессия уничтожает там все..
И потому хотелось бы конечно больше украинских производств, чем какие то отсталые российские технологии каменного века..
[Исправлено: 111, 27.08.2022 - 15:46]
обращаются к нам предприниматели и из России, и из Украины,
Как показал опыт, у Украины производство более качественное и современное..
Другое дело, что российская агрессия уничтожает там все..
И потому хотелось бы конечно больше украинских производств, чем какие то отсталые российские технологии каменного века..
[Исправлено: 111, 27.08.2022 - 15:46]
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 16:11
Цитата:
111:----ничего , и с ними проживем !
отсталые российские технологии каменного века..
отсталые российские технологии каменного века..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 502
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 16:15
Цитата:
Если бы вторая армия мира получала по муссалам она бы не освобождала територии Украины от нацистов. Как мы видим каждый день 2-4 населенных пункта освобождается от нацистов и переходят под контроль союзных сил. И вторая армия мира всего лишь задействовала 10% своих военных ресурсов. Фактически воя против НАТО.
[Исправлено: viktorian85, 27.08.2022 - 16:16]
ПолиграфЪ Боярышников:
Ага..теперь вторая армия мира со своим отсталым вооружением которому аналогов нет..так получает по муссалам от тер обороны Украины что не знает что ей делать теперь с этим. Пытаются делать хорошую мину при плохой игре! Посмешище!
Ага..теперь вторая армия мира со своим отсталым вооружением которому аналогов нет..так получает по муссалам от тер обороны Украины что не знает что ей делать теперь с этим. Пытаются делать хорошую мину при плохой игре! Посмешище!
Если бы вторая армия мира получала по муссалам она бы не освобождала територии Украины от нацистов. Как мы видим каждый день 2-4 населенных пункта освобождается от нацистов и переходят под контроль союзных сил. И вторая армия мира всего лишь задействовала 10% своих военных ресурсов. Фактически воя против НАТО.
[Исправлено: viktorian85, 27.08.2022 - 16:16]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12856
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 27.08.22 - 16:42
Цитата:
А Дугина задержали и оштрафовали за дискредитацию СВО?
Ответ нет, когда как других за слово война вяжут
Значит власти согласны что они ведут полноценную войну как бы они не там не называли))
И да Германия объявила официально войну СССР? А ссср когда Официально войну объявил Германии?
serg kost:
Ну вот один Дугин и воюет. Даже Украина официально войну России не объявляла..
Ну вот один Дугин и воюет. Даже Украина официально войну России не объявляла..
А Дугина задержали и оштрафовали за дискредитацию СВО?
Ответ нет, когда как других за слово война вяжут
Значит власти согласны что они ведут полноценную войну как бы они не там не называли))
И да Германия объявила официально войну СССР? А ссср когда Официально войну объявил Германии?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12856
Re: Последствия санкций - Сколько производств из России...
Отправлено: 27.08.22 - 16:44
Цитата:
Где видите? По 2 сортира захватить это ещё не населенные пункты)
Союзных это каких? Россия и ее собачки в виде лднр?
Вторая армия мира задействовала всего 10% своих ресурсов и тут же путин объявляет об увеличении армии))) а что случилось?
Фактически воююя против НАТО а НАТО вкурсе что с ним воюют? Сколько натовских частей прибыло на войну которой нет?
viktorian85:
Как мы видим каждый день 2-4 населенных пункта освобождается от нацистов и переходят под контроль союзных сил. И вторая армия мира всего лишь задействовала 10% своих военных ресурсов. Фактически воя против НАТО.
Как мы видим каждый день 2-4 населенных пункта освобождается от нацистов и переходят под контроль союзных сил. И вторая армия мира всего лишь задействовала 10% своих военных ресурсов. Фактически воя против НАТО.
Где видите? По 2 сортира захватить это ещё не населенные пункты)
Союзных это каких? Россия и ее собачки в виде лднр?
Вторая армия мира задействовала всего 10% своих ресурсов и тут же путин объявляет об увеличении армии))) а что случилось?
Фактически воююя против НАТО а НАТО вкурсе что с ним воюют? Сколько натовских частей прибыло на войну которой нет?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17108
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 16:46
Цитата:
По их мнению, это была не война, а спецоперация Германии..
abaika95:
да Германия объявила официально войну СССР
да Германия объявила официально войну СССР
По их мнению, это была не война, а спецоперация Германии..
Последствия санкций - Сколько производств из России переехали в Костанайскую область?
Отправлено: 27.08.22 - 17:00
Цитата:
----СМИ узнали имя главы иностранных наемников на УкраинеKyiv Independent: воюющими на Украине иностранцами руководит польский мафиози Капусцинский . Приказы членам «Иностранного легиона» на Украине отдают его руководители, одним из которых якобы является мафиози из Польши. Речь идет о 60-летнем Саше Кучинском. Об этом сообщает RT со ссылкой на материал The Kyiv Independent. Иностранцы рассказали изданию, что Кучинский сильно пьет, оскорбляет их, дает смертельные задания и заставляет грабить магазины. Поляка также обвинили в том, что он пристает к женщинам-медикам и требует от солдат часть снаряжения, угрожая убийством. По данным источников The Kyiv Independent, настоящее имя Кучинского — Петр Капусцинский. Прежде он был членом преступной организации из Польши, но потом сбежал на Украину из-за уголовного преследования. В Польше Капусцинскому грозит до восьми лет тюремного срока за мошенничество. Варшава просила Киев в 2017 году вернуть мужчину домой, но власти Украины заявили, что сначала будут судить его сами. Ранее сообщалось, что на Украине ликвидирован американский наемник Джонс.Наемниками, участвующими в деятельности Интернационального легиона Украины, командует польский бандит Петр Капусцинский, скрывающийся от уголовного преследования на родине. Об этом 24 августа сообщило издание Der Spiegel.
abaika95:
Фактически воююя
Фактически воююя
----СМИ узнали имя главы иностранных наемников на УкраинеKyiv Independent: воюющими на Украине иностранцами руководит польский мафиози Капусцинский . Приказы членам «Иностранного легиона» на Украине отдают его руководители, одним из которых якобы является мафиози из Польши. Речь идет о 60-летнем Саше Кучинском. Об этом сообщает RT со ссылкой на материал The Kyiv Independent. Иностранцы рассказали изданию, что Кучинский сильно пьет, оскорбляет их, дает смертельные задания и заставляет грабить магазины. Поляка также обвинили в том, что он пристает к женщинам-медикам и требует от солдат часть снаряжения, угрожая убийством. По данным источников The Kyiv Independent, настоящее имя Кучинского — Петр Капусцинский. Прежде он был членом преступной организации из Польши, но потом сбежал на Украину из-за уголовного преследования. В Польше Капусцинскому грозит до восьми лет тюремного срока за мошенничество. Варшава просила Киев в 2017 году вернуть мужчину домой, но власти Украины заявили, что сначала будут судить его сами. Ранее сообщалось, что на Украине ликвидирован американский наемник Джонс.Наемниками, участвующими в деятельности Интернационального легиона Украины, командует польский бандит Петр Капусцинский, скрывающийся от уголовного преследования на родине. Об этом 24 августа сообщило издание Der Spiegel.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать