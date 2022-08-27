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≡ Браслет - на ногу! Следить за осужденными на пробационном контроле будут с помощью электроники
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44973
Браслет - на ногу! Следить за осужденными на пробационном контроле будут с помощью электроники
Отправлено: 27.08.22 - 14:43
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"Осужденный осознает ответственность своих передвижений, что формирует у него порядочное поведение в период нахождения его на пробационном контроле", - отмечают в службе пробации.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1044
Re: Браслет - на ногу! Следить за осужденными на пробационном...
Отправлено: 27.08.22 - 14:43
#1
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Куда ещё деньги тратить,как следить за условнниками..
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