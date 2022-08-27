Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
|Зарегистрированные пользователи: Salnik Anatoliy
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать