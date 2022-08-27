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≡ Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44973
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
Отправлено: 27.08.22 - 13:51
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- В микрорайоне Юбилейный вместо свалки построим многофункциональный спорткомплекс с большой летней и зимней площадками, - сообщил аким. - По ПДП там был паркинг, но интереса у частников не было, поэтому лучше спорткомплекс.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17091
Re: Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по...
Отправлено: 27.08.22 - 13:51
#1
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Классно..
Акимат наш не дремлет как видим..
Будут конечно единицы недовольных, но как говорится, тех, кто не прилагает никаких усилий к построению нашего будущего, и не спрашивают..
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1498
Re: Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по...
Отправлено: 27.08.22 - 14:27
#2
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Обещать, - не значит жениться. У нас в стране хорошо, если половину обещанного делают.
В редакции НГ тоже обещали писать без ошибок. Но и в этой статье их как минимум парочка.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1402
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
Отправлено: 27.08.22 - 14:33
#3
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Цитата:
serg kost:
В редакции НГ тоже обещали писать без ошибок.

В редакции НГ обещали исправлять ошибки, если нам об этом сообщат. Писать без ошибок мы не обещали и не обещаем - корректора на сайте нет. Грамотность работников будем повышать, но дело это не быстрое.
Статью прочитаю еще раз. Если вас не затруднит, напишите о том, что вы считаете ошибкой, мне в личном сообщении или здесь.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1498
Re: Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по...
Отправлено: 27.08.22 - 14:58
#4
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Цитата:
Назрбаева


Цитата:
потратить зону
Профайл
Salnik Anatoliy
* Salnik Anatoliy
(Пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
18
Развлекательная зона на «Шагала», парковка на 500 мест по Фролова, развязка в Юбилейном - Планы по благоустройству Костаная озвучил аким города
Отправлено: 27.08.22 - 15:11
#5
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